مطلوب محاسب للعمل في نادي "تشامبيونز"

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف/ـة وذلك وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: محاسب رئيسي

- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنين بهذا المجال.

- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وأعلى في مجال المحاسبة

المتطلبات :

- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

- حسن التصرف في المواقف الطارئة والانتباه لأدق التفاصيل .

- العمل ضمن الفريق و تحمل ضغط العمل.

- القدرة على التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت.

- المعرفة التامة بأساليب التحليل المالي.

- القدرة على استخدام برنامج الأصيل للمحاسبة والإدارة.

- القدرة على العمل على Microsoft office بإتقان.

- ان يكون المتقدم متفرغ وليس له أعمال أخرى.

المهام المطلوبة :

- المشاركة في إعداد الموازنات التقديرية السنوية لكل قسم من أقسام الشركة بناء على التوجهات الاستراتيجية للإدارة

- متابعة كافة الحركات المالية والمحاسبية وحركات البنوك و مطابقة الأرصدة

- إعداد القوائم المالية والتقارير بشكل دوري

- إعداد وتقديم مقترحات وآليات عمل تؤدي لخفض المصاريف وضبطها.

- متابعة الحركات المالية اللازمة للمشاريع وإعداد التقارير لمدير الدائرة

- مراجعة تكلفة المشاريع بشكل دقيق بالمشاركة مع مدير الدائرة المالية والجهات ذات العلاقة.

- التسجيل مفتوح للجميع

طريقة التسجيل

- للراغبين في التسجيل من خلال الرابط التالي

https://forms.gle/jtcSGsCv4BJaeZxdA

- آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 22-5-2022