مطلوب محاسب للعمل في نادي "تشامبيونز"

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف/ـة وذلك وفقاً لما يلي:
- المسمى الوظيفي: محاسب رئيسي
- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنين بهذا المجال.
- المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وأعلى في مجال المحاسبة
المتطلبات :
- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.
- حسن التصرف في المواقف الطارئة والانتباه لأدق التفاصيل .
- العمل ضمن الفريق و تحمل ضغط العمل.
- القدرة على التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت.
- المعرفة التامة بأساليب التحليل المالي.
- القدرة على استخدام برنامج الأصيل للمحاسبة والإدارة.
- القدرة على العمل على Microsoft office بإتقان.
- ان يكون المتقدم متفرغ وليس له أعمال أخرى.
المهام المطلوبة :
- المشاركة في إعداد الموازنات التقديرية السنوية لكل قسم من أقسام الشركة بناء على التوجهات الاستراتيجية للإدارة
- متابعة كافة الحركات المالية والمحاسبية وحركات البنوك و مطابقة الأرصدة
- إعداد القوائم المالية والتقارير بشكل دوري
- إعداد وتقديم مقترحات وآليات عمل تؤدي لخفض المصاريف وضبطها.
- متابعة الحركات المالية اللازمة للمشاريع وإعداد التقارير لمدير الدائرة
- مراجعة تكلفة المشاريع بشكل دقيق بالمشاركة مع مدير الدائرة المالية والجهات ذات العلاقة.
- التسجيل مفتوح للجميع
طريقة التسجيل
- للراغبين في التسجيل من خلال الرابط التالي
https://forms.gle/jtcSGsCv4BJaeZxdA
- آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 22-5-2022