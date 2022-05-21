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مطلوب محاسب للعمل في نادي "تشامبيونز"

21 مايو 2022 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف/ـة وذلك وفقاً لما يلي:

-  المسمى الوظيفي: محاسب رئيسي

- الخبرة: أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنين بهذا المجال.

-  المؤهل العلمي: أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس وأعلى في مجال المحاسبة

المتطلبات :

-  أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

-  حسن التصرف في المواقف الطارئة والانتباه لأدق التفاصيل .

-  العمل ضمن الفريق و تحمل ضغط العمل.

-  القدرة على التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت.

-  المعرفة التامة بأساليب التحليل المالي.

-  القدرة على استخدام برنامج الأصيل للمحاسبة والإدارة.

-  القدرة على العمل على Microsoft office بإتقان.

-  ان يكون المتقدم متفرغ وليس له أعمال أخرى.

 المهام المطلوبة :

- المشاركة في إعداد الموازنات التقديرية السنوية لكل قسم من أقسام الشركة بناء على التوجهات الاستراتيجية للإدارة

-  متابعة كافة الحركات المالية والمحاسبية وحركات البنوك و مطابقة الأرصدة

-  إعداد القوائم المالية والتقارير بشكل دوري

-  إعداد وتقديم مقترحات وآليات عمل تؤدي لخفض المصاريف وضبطها.

-  متابعة الحركات المالية اللازمة للمشاريع وإعداد التقارير لمدير الدائرة 

-  مراجعة تكلفة المشاريع بشكل دقيق بالمشاركة مع مدير الدائرة المالية والجهات ذات العلاقة.

-  التسجيل مفتوح للجميع

طريقة التسجيل 

- للراغبين في التسجيل من خلال الرابط التالي

https://forms.gle/jtcSGsCv4BJaeZxdA

- آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 22-5-2022

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