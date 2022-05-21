فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المرابطة حلواني: الفترة المقبلة خطيرة جداً وتستدعي الحشد في المسجد الأقصى

السعودية.. معلم ينقذ طالباً ابتلع قطعة بلاستيكية

رئيس ريال مدريد يحسم جدل صفقة كيليان مبابي

رادار روسي محمول للحماية من الطائرات المسيرة

المغرب.. "بيت مال القدس" تطلق جائزة إعلامية تخليدا لـ"أبو عاقلة"

حصيلة: 3 شهداء وإصابة 10 مستوطنين الأسبوع الماضي

مختصون: غموض يكتنف أموال الصناديق الفلسطينية

الجماهير تُشيع جثمان الشهيد الفتى أمجد الفايد بجنين

ثلاثيُّ الإجرام السلطويّ!

ألقِ عصاكَ؛ لا تَوَاكل!

إعلان فيسبوك داخلي

مطلوب "سائق" للعمل في برنامج الأغذية العالمي بقطاع غزة

21 مايو 2022 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
...

 إعلان توظيف صادر عن  برنامج الأغذية العالمي بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة سائق .

شروط الوظيفة 

- معرفة قواعد ولوائح القيادة ، وبروتوكول السائق ومجاملاته ، والطرق المحلية وظروفها ، والقضايا الأمنية.

-  معرفة قدرة تحميل السيارة .

- معرفة معايير السلامة ومعدات السلامة (مثل طفايات الحريق ، وأجهزة السلامة القابلة للارتداء والطفو ، وما إلى ذلك).

- القدرة على قراءة وتفسير المستندات مثل قواعد السلامة وتعليمات التشغيل والصيانة وكتيبات الإجراءات.

- المهارات الأساسية للمساعدة في حالة الطوارئ ، معرفة الأساليب الأساسية للإسعافات الأولية.

- المعرفة والقدرة على استخدام الراديو والبريد الإلكتروني والهاتف والتطبيقات الأخرى.

- القدرة على تقييم اللياقة الميكانيكية للمركبات والمهارات في إصلاحات المركبات الصغيرة.

- القدرة على إظهار نهج موجه نحو العميل ، وشعور كبير بالمسؤولية ، واللياقة واللباقة.

متطلبات الوظيفة

-  الانتهاء من التعليم الثانوي. 

- تدريب رسمي للسائقين برخصة / شهادة قيادة صالحة لتشغيل السيارة المخصصة وفقًا للقواعد واللوائح المحلية.

- لديك رخصة قيادة رسمية من النوع C (12 طن) يفضل سائق الحافلة أو رخصة النقل العام.

-  جيد في الاتصال الشفوي والكتابي باللغتين الإنجليزية والعربية.

- يتم تشجيع الإناث بشدة على التقديم

طريقة التسجيل 

- لتعبئة الطلب اضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 29/5/2022

- عند التسجيل وتعبئة الطلب حاول استخدام الترجمة حتى يسهل عليك تعبئة الطلب .

إعلان تيك توك داخلي
#غزة #توظيف #وظيفة #شاغر #شواغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة