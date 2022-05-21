مطلوب "سائق" للعمل في برنامج الأغذية العالمي بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن برنامج الأغذية العالمي بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة سائق .

شروط الوظيفة

- معرفة قواعد ولوائح القيادة ، وبروتوكول السائق ومجاملاته ، والطرق المحلية وظروفها ، والقضايا الأمنية.

- معرفة قدرة تحميل السيارة .

- معرفة معايير السلامة ومعدات السلامة (مثل طفايات الحريق ، وأجهزة السلامة القابلة للارتداء والطفو ، وما إلى ذلك).

- القدرة على قراءة وتفسير المستندات مثل قواعد السلامة وتعليمات التشغيل والصيانة وكتيبات الإجراءات.

- المهارات الأساسية للمساعدة في حالة الطوارئ ، معرفة الأساليب الأساسية للإسعافات الأولية.

- المعرفة والقدرة على استخدام الراديو والبريد الإلكتروني والهاتف والتطبيقات الأخرى.

- القدرة على تقييم اللياقة الميكانيكية للمركبات والمهارات في إصلاحات المركبات الصغيرة.

- القدرة على إظهار نهج موجه نحو العميل ، وشعور كبير بالمسؤولية ، واللياقة واللباقة.

متطلبات الوظيفة

- الانتهاء من التعليم الثانوي.

- تدريب رسمي للسائقين برخصة / شهادة قيادة صالحة لتشغيل السيارة المخصصة وفقًا للقواعد واللوائح المحلية.

- لديك رخصة قيادة رسمية من النوع C (12 طن) يفضل سائق الحافلة أو رخصة النقل العام.

- جيد في الاتصال الشفوي والكتابي باللغتين الإنجليزية والعربية.

- يتم تشجيع الإناث بشدة على التقديم

طريقة التسجيل

- لتعبئة الطلب اضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 29/5/2022

- عند التسجيل وتعبئة الطلب حاول استخدام الترجمة حتى يسهل عليك تعبئة الطلب .