مطلوب "سائق" للعمل في برنامج الأغذية العالمي بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن برنامج الأغذية العالمي بقطاع غزة يعلن فيه عن وظيفة سائق .
شروط الوظيفة
- معرفة قواعد ولوائح القيادة ، وبروتوكول السائق ومجاملاته ، والطرق المحلية وظروفها ، والقضايا الأمنية.
- معرفة قدرة تحميل السيارة .
- معرفة معايير السلامة ومعدات السلامة (مثل طفايات الحريق ، وأجهزة السلامة القابلة للارتداء والطفو ، وما إلى ذلك).
- القدرة على قراءة وتفسير المستندات مثل قواعد السلامة وتعليمات التشغيل والصيانة وكتيبات الإجراءات.
- المهارات الأساسية للمساعدة في حالة الطوارئ ، معرفة الأساليب الأساسية للإسعافات الأولية.
- المعرفة والقدرة على استخدام الراديو والبريد الإلكتروني والهاتف والتطبيقات الأخرى.
- القدرة على تقييم اللياقة الميكانيكية للمركبات والمهارات في إصلاحات المركبات الصغيرة.
- القدرة على إظهار نهج موجه نحو العميل ، وشعور كبير بالمسؤولية ، واللياقة واللباقة.
متطلبات الوظيفة
- الانتهاء من التعليم الثانوي.
- تدريب رسمي للسائقين برخصة / شهادة قيادة صالحة لتشغيل السيارة المخصصة وفقًا للقواعد واللوائح المحلية.
- لديك رخصة قيادة رسمية من النوع C (12 طن) يفضل سائق الحافلة أو رخصة النقل العام.
- جيد في الاتصال الشفوي والكتابي باللغتين الإنجليزية والعربية.
- يتم تشجيع الإناث بشدة على التقديم
طريقة التسجيل
- لتعبئة الطلب اضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل بتاريخ 29/5/2022
- عند التسجيل وتعبئة الطلب حاول استخدام الترجمة حتى يسهل عليك تعبئة الطلب .