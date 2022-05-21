مطلوب "مترجم" للعمل في مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا

مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا Secours Islamique France (SIF) هي منظمة غير حكومية للتضامن الدولي مقرها في فرنسا.

تأسست SIF في عام 1991 ، وهي منظمة غير ربحية وغير سياسية تهدف إلى المساعدة والإغاثة وحماية أرواح أولئك الذين تهددهم الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو الانهيار الاقتصادي.

تقدم SIF مساعدتها فيما يتعلق بالتنوع الثقافي ، دون أي تمييز في الأصل أو الدين أو الجنس و تأسست SIF Palestine Mission في عام 2008 ومنذ ذلك الحين ، أقامت العديد من الأنشطة الملموسة من أجل المساعدة على نطاق واسع وتطوير معرفة شاملة بالسياق المحلي وفهم الاحتياجات المحلية.

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا بقطاع غزة تعلن فيه عن وظيفة مترجم Translator وفقاً لما يلي :

- اسم الوظيفة : مترجم Translator

- الموقع: قطاع غزة

- المدة: سنة واحدة (قابلة للتجديد)

- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن

- المترجم: (المرجع #: 2022/05 / TRA)

مهام الوظيفة

- المترجم تحت إشراف مسؤول المشروع في ORPH ، وهو مسؤول عن جوانب أعمال الترجمة في المشروع وسيعمل / هو / هي بتعاون وثيق مع فريق SIF.

- خلال أي فترات انخفاض الحاجة إلى دعم الترجمة / الترجمة الشفوية ، سيتم تكليف المترجم بتوفير المساعدة الإدارية للمشروع.

- ترجمة مستندات الأيتام من الإنجليزية إلى العربية والعكس ، بما في ذلك التقارير وأوراق التقييم وغيرها من المواد كما هو مطلوب لدعم مشروع رعاية الأيتام.

- التأكد من أن النص المترجم صحيح لغويًا ونحويًا وخالٍ من الأخطاء ، وأنه يفي بمعايير التحرير والمراجعة بالكامل مع مراعاة الحفاظ على تنسيقه الأصلي (مثل الخط والهيكل) .

- الحفاظ على سرية المواد المترجمة ومشاركتها مع SIF فقط.

- الحفاظ على نظام أرشفة جيد والذي يتضمن إنشاء قاعدة بيانات مرجعية لأرشيف الترجمة .

- إدخال البيانات لبيانات المشروع التي يتم جمعها من الميدان ؛ باستخدام تطبيقات مختلفة مثل Sales Force و Kobo.

- الدعم / في العمل الميداني

- المساعدة في إجراء زيارات ميدانية لمواقع مختلفة في قطاع غزة عند الحاجة.

- المشاركة والمساهمة في المشاريع المختلفة عند الحاجة ، بما في ذلك سد فجوات الاستقبال ، بالإضافة إلى استقبال الزوار ومعالجة طلباتهم وتوثيقها.

- أي واجبات أخرى ذات صلة قد تكون مطلوبة ويتم تعيينها.

المؤهلات والخبرات

- درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة في اللغة الإنجليزية أو مجال ذي صلة .

- خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة مماثل في منظمة دولية .

- القدرة على أداء مهام الترجمة بأقل قدر من الإشراف .

- إجادة عالية في التحدث والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

- مهارات اتصال ممتازة ومرونة .

- معرفة جيدة في صياغة قصص النجاح ودراسات الحالة والرسائل باللغة الإنجليزية.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

- القدرة على إقامة علاقات عمل فعالة والتعامل مع أشخاص من خلفيات وثقافات وجنسيات مختلفة .

- مهارات حاسوبية جيدة جدًا: MS Office (خاصة Word و Excel) ؛

- القدرة على السفر بشكل متكرر وتحت متطلبات السفر الخاصة بالمهمة.

- أخذ المبادرة ، والقدرة على تحديد الأولويات ، والشبكات وتطوير الشراكة ، والشعور بالمسؤولية ومهارات التنسيق ، ومهارات التعامل مع الآخرين ، والصبر والاستعداد للاستماع إلى الناس ، ومنفتح الذهن ولديهم نهج جماعي ودوافع إنسانية قوية.

طريقة التسجيل

- يُطلب من المرشحين المهتمين إرسال ما يلي:

1- سيرتهم الذاتية .

2- خطاب تحفيز مع المرجع # للوظيفة (كما هو موضح أعلاه).

3- مرجعين مهنيين لآخر صاحب عمل مع معلومات جهات الاتصال الخاصة بهم.

- يجب إرسال جميع المستندات المذكورة أعلاه على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 26/5/2022 في موعد لا يتجاوز الساعة 02:00 مساءً.

- سيتم إهمال السيرة الذاتية المرسلة بالفاكس أو رسائل البريد الإلكتروني التي لا تحتوي على عنوان الوظيفة والمرجع .

سيتم اختيار المرشحين الذين يمتلكون الخبرات ذات الصلة فقط.