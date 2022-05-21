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مطلوب مصمم جرافيك للعمل مع شركة سعودية

21 مايو 2022 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود بغزة وبالتعاون مع شركة تكنولوجيا في المملكة العربية السعودية تعلن فيه عن حاجتها لـ (مصمم جرافيك) Graphic Designer

متطلبات أساسية :

- درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الوسائط المتعددة أو التصميم الجرافيكي أو تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التصميم الجرافيكي.

- العمل باحتراف على البرامج التالية: أدوبي فوتوشوب - المصور برنامج Adobe InDesign.

- يجب أن يكون لديك موهبة وابتكار وإبداع.

- القدرة على تطوير تصميمات فريدة.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- القدرة على إنجاز العمل عبر الإنترنت.

مهام الوظيفة: 

- معرفة مفاهيم التخطيط من خلال دراسة المعلومات والمواد ذات الصلة.

- توضيح المفاهيم من خلال تصميم أمثلة على الترتيب والحجم والحجم والأسلوب الفني وتقديمها للموافقة عليها.

- تحضير الفن النهائي عن طريق تشغيل المعدات والبرمجيات اللازمة.

- التنسيق مع الوكالات الخارجية والخدمات الفنية ومصمم الويب والتسويق والطابعات والزملاء حسب الضرورة.

- المساهمة في جهود الفريق من خلال إنجاز المهام حسب الحاجة.

- إنشاء مجموعة كبيرة من الرسومات والتخطيطات للرسوم التوضيحية للمنتج وشعارات الشركة ومواقع الويب باستخدام البرامج.

- مراجعة التخطيطات النهائية واقتراح التحسينات عند الضرورة.

ملاحظات:

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- الراتب الشهري جذاب على أساس الجدارة.

- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.

- الدوام كامل .

- الموعد النهائي للتسجيل يوم  الثلاثاء: 24/05/2022.

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