مطلوب مصمم جرافيك للعمل مع شركة سعودية

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود بغزة وبالتعاون مع شركة تكنولوجيا في المملكة العربية السعودية تعلن فيه عن حاجتها لـ (مصمم جرافيك) Graphic Designer
متطلبات أساسية :
- درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الوسائط المتعددة أو التصميم الجرافيكي أو تكنولوجيا المعلومات.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التصميم الجرافيكي.
- العمل باحتراف على البرامج التالية: أدوبي فوتوشوب - المصور برنامج Adobe InDesign.
- يجب أن يكون لديك موهبة وابتكار وإبداع.
- القدرة على تطوير تصميمات فريدة.
- القدرة على العمل تحت الضغط.
- القدرة على إنجاز العمل عبر الإنترنت.
مهام الوظيفة:
- معرفة مفاهيم التخطيط من خلال دراسة المعلومات والمواد ذات الصلة.
- توضيح المفاهيم من خلال تصميم أمثلة على الترتيب والحجم والحجم والأسلوب الفني وتقديمها للموافقة عليها.
- تحضير الفن النهائي عن طريق تشغيل المعدات والبرمجيات اللازمة.
- التنسيق مع الوكالات الخارجية والخدمات الفنية ومصمم الويب والتسويق والطابعات والزملاء حسب الضرورة.
- المساهمة في جهود الفريق من خلال إنجاز المهام حسب الحاجة.
- إنشاء مجموعة كبيرة من الرسومات والتخطيطات للرسوم التوضيحية للمنتج وشعارات الشركة ومواقع الويب باستخدام البرامج.
- مراجعة التخطيطات النهائية واقتراح التحسينات عند الضرورة.
ملاحظات:
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- الراتب الشهري جذاب على أساس الجدارة.
- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.
- الدوام كامل .
- الموعد النهائي للتسجيل يوم الثلاثاء: 24/05/2022.