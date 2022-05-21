إعلان وظيفة شاغرة "منسق /ـة مشروع الدعم النفسي الاجتماعي"

حصلت جمعية عطاء فلسطين الخيرية على دعم لتنفيذ مشروع الدعم النفسي الاجتماعي "Safe" لأطفال قطاع غزه. وعليه فإن عطاء فلسطين تعلن عن حاجته لمليء شاغر وظيفي "منسق /ة مشروع الدعم النفسي الاجتماعي" دوام كامل.

- المكان: جمعية عطاء فلسطين الخيرية – فرع غزة

- مدة العقد: 6 أشهر

- أخر موعد للتسجيل: يوم الاحد الموافق 22/5/2022 الساعة 4 م

المهام والمسئوليات:

• التخطيط ووضع الخطط التفصيلية للمشروع ضمن الإطار الزمني الخاص بالمشروع, بما يشمل المؤشرات الخاصة بالنتائج والأنشطة ووسائل التحقق وتحديد المخاطر وطرق إدارتها.

• العمل على ضمان تنفيذ سير أنشطة المشروع حسب الخطة الزمنية بدقة عالية وتحقيق أهداف المشروع ومخرجاته.

• القيام بزيارات ميدانية للإشراف ومراقبة الأنشطة اليومية المنفذة من قبل فريق العمل.

• تصميم وكتابة تقارير المشروع على النحو المطلوب.

• توثيق وحفظ الملفات الخاصة بالمشروع بطريقة فعالة (ورقيا، الكترونيا).

• المساهمة في اظهار المشروع إعلاميا من خلال توفير الأخبار وقصص النجاح والفيديوهات والصور الخاصة بأنشطة المشروع.

• المساهمة في بناء قدرات فريق المشروع وتطوير أدائهم.

• الحفاظ على علاقات عمل ممتازة مع شركاء المشروع.

• أداء مهام أخرى على النحو المطلوب.

المعايير والشروط المطلوبة:

• ماجستير في علم النفس أو الإرشاد النفسي من جامعة معترف بها

• خبرة 3 سنوات على الأقل في العمل في مجال إدارة المشاريع ويفضل في مجال إدارة مشاريع الدعم النفسي.

• مهارات جيدة جدا باللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

• مهارات عالية في الإدارة والإشراف وحل المشكلات, والعمل ضمن فريق.

• مهارة عالية في استخدام برامج Microsoft Office, وتصميم النماذج.

• القدرة على قيادة و بناء فريق وتطوير مستوى أدائه.

• يفضل أن يكون من سكان محافظة غزة.

طريقة التسجيل:

- يرجى من المهتمين تعبئة الطلب الإلكتروني وإرفاق السيرة الذاتية باللغة العربية في موعد لا يتجاوز يوم الاحد الموافق 22/5/2022 الساعة 4 م, ولن يتم استقبال أي طلبات عبر البريد الإلكتروني أو في مقر الجمعية.

- تعبئة الطلب الإلكتروني من خلال الضغط ( هنا )

- ملاحظة: سيتم الاتصال فقط بالأشخاص المؤهلين لدخول المقابلة، وتعتذر الجمعية مقدماً لمن لم يحالفهم / ـــن الحظ.