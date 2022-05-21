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إعلان وظيفة شاغرة "منسق /ـة مشروع الدعم النفسي الاجتماعي"

21 مايو 2022 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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حصلت جمعية عطاء فلسطين الخيرية على دعم لتنفيذ مشروع الدعم النفسي الاجتماعي "Safe" لأطفال قطاع غزه. وعليه فإن عطاء فلسطين تعلن عن حاجته لمليء شاغر وظيفي "منسق /ة مشروع الدعم النفسي الاجتماعي" دوام كامل.

- المكان: جمعية عطاء فلسطين الخيرية – فرع غزة

- مدة العقد:  6 أشهر

- أخر موعد للتسجيل: يوم الاحد الموافق 22/5/2022 الساعة 4 م

المهام والمسئوليات:

• التخطيط ووضع الخطط التفصيلية للمشروع ضمن الإطار الزمني الخاص بالمشروع, بما يشمل المؤشرات الخاصة بالنتائج والأنشطة ووسائل التحقق وتحديد المخاطر وطرق إدارتها. 

• العمل على ضمان تنفيذ سير أنشطة المشروع حسب الخطة الزمنية بدقة عالية وتحقيق أهداف المشروع ومخرجاته.

• القيام بزيارات ميدانية للإشراف ومراقبة الأنشطة اليومية المنفذة من قبل فريق العمل.

• تصميم وكتابة تقارير المشروع على النحو المطلوب. 

• توثيق وحفظ الملفات الخاصة بالمشروع بطريقة فعالة (ورقيا، الكترونيا).

• المساهمة في اظهار المشروع إعلاميا من خلال توفير الأخبار وقصص النجاح والفيديوهات والصور الخاصة بأنشطة المشروع.

• المساهمة في بناء قدرات فريق المشروع وتطوير أدائهم.

• الحفاظ على علاقات عمل ممتازة مع شركاء المشروع.

• أداء مهام أخرى على النحو المطلوب.

المعايير والشروط المطلوبة:

• ماجستير في علم النفس أو الإرشاد النفسي من جامعة معترف بها

• خبرة 3 سنوات على الأقل في العمل في مجال إدارة المشاريع ويفضل في مجال إدارة مشاريع الدعم النفسي. 

• مهارات جيدة جدا باللغة الانجليزية  قراءة وكتابة ومحادثة.

• مهارات عالية في الإدارة والإشراف وحل المشكلات, والعمل ضمن فريق.

• مهارة عالية في استخدام برامج Microsoft Office, وتصميم النماذج. 

• القدرة على قيادة و بناء فريق وتطوير مستوى أدائه.

• يفضل أن يكون من سكان محافظة غزة.

طريقة التسجيل: 

- يرجى من المهتمين تعبئة الطلب الإلكتروني وإرفاق السيرة الذاتية  باللغة العربية في موعد لا يتجاوز يوم الاحد الموافق 22/5/2022 الساعة 4 م, ولن يتم استقبال أي طلبات عبر البريد الإلكتروني أو في مقر الجمعية.

- تعبئة الطلب الإلكتروني من خلال الضغط ( هنا )

- ملاحظة: سيتم الاتصال فقط بالأشخاص المؤهلين لدخول المقابلة، وتعتذر الجمعية مقدماً لمن لم يحالفهم / ـــن الحظ.

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