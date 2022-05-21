مطلوب "منسق مشاريع" للعمل في نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

النقابـة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (PICTA) تعتبر الجسد النقابي لتمثيل خريجي وموظفي قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في فلسطين.

تتركز نشاطات النقابة في هذه الفترة على تنفيذ العديد من الأنشطـة التنمويـة التي تعمل على خلق فرص عمل وعلى تطوير وتجويد مهارات الخريجين لدمجهم في الحياة العملية.

بعد إعادة تفعيل النقابة، وإتمام انتخابات مجلس الإدارة، تعلن نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بيكتا" عن حاجتها لتوظيف "منسق مشاريع/قائم بأعمال المدير التنفيذي للنقابة" وفق التفاصيل أدناه.

المهام والمسؤوليات:

- إدارة ملف العضويات في النقابة.

- الإشراف وإدارة المهام الإعلامية الخاصة بالنقابة مثل النشر على منصات التواصل ومتابعة الموقع الالكتروني وغيرها.

- التخطيط والتنفيذ لأنشطة خاصة بأعضاء النقابة.

- كتابة التقارير وتقديمها لمجلس الإدارة والجهات الرقابية المختصة.

- التواصل مع الأعضاء ومجتمع تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات النقابة بالشكل المناسب.

- المساهمة في الترويج للنقابة وأنشطتها بين الخريجين والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

الشروط:

- خريج بكالوريوس تكنولوجيا معلومات من جامعة معترف فيها في غزة.

- لديه خبرة سنة واحدة على الأقل في مهام إدارية (تقبل الخبرة التطوعية).

- لغته الانجليزية جيدة.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- مدة العقد: 6 شهور قابلة للتجديد (أول شهرين تجريبي)

- سيتم تحديد طبيعة العمل (دوام كامل/دوام جزئي) والراتب حسب الكفاءة.

- للمهتمين، تعبئة طلب التوظيف أعلاه قبل نهاية يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022.