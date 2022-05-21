المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري.

ودخل الأسير عواودة اليوم الـ80 من الإَضراب عن الطعام، فيما دخل الأسير ريان اليوم الـ45 في الإضراب.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد حذرت من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين عواودة وريان.

وأكدت الهيئة في تصريح سابق، أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

بينما يعاني المعتقل ريان من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، كما يشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

المصدر / فلسطين أون لاين