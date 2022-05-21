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في الجولة الثانية لمجموعات كأس الاتحاد الآسيوي

هلال القدس يتطلع لتعزيز تفوقه على النجمة اللبناني

21 مايو 2022 . الساعة 08:35 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

يتطلع هلال القدس لتأكيد تفوقه على النجمة اللبناني في المباراة التي تجمعهما اليوم بالبحرين، لحساب دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي فيما سيكون شباب الخليل في مهمة صعبة للتعويض في مباراته أمام العربي الكويتي.

هلال القدس برغم الصعوبات التي عانى منها في المباراة الافتتاحية إلا أنه خرج بنتيجة مرضية من أمام تشرين السوري بالتعادل السلبي، لكنه يطمح إلى تحقيق فوزه الثالث تاريخياً على النجمة اللبناني، بعدما سبق له الفوز عليه في مناسبتين بنفس الدور والمسابقة عام 2019.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثالثة إلى جانب تشرين والنجمة والرفاع الشرقي البحريني، حيث حسم التعادل نتيجة المباراتين في الجولة الافتتاحية للمجموعة لتتساوى الفرق الأربعة برصيد نقطة واحدة لكل منهم.

مطامع الفريق المقدسي تواجه العديد من التحديات سيكون أبرزها غياب المهاجم موسى الترابين عن الفريق بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام تشرين، وهذا ما سيجعل المدرب عمار سلمان أمام تحدي لإيجاد حل للمعضلة الهجومية وترجمة المحاولات الهجومية لأهداف.

هلال القدس حظي بإشادة كبيرة بعد مباراته الأولى والتي ظهر فيها بشكل قوي وكان الأقرب للفوز من خلال انطلاقات محمود أبو وردة ومحمد عبيد ومحمد مراعبة، الأمر الذي يزيد من حظوظه في مباراة اليوم من أجل الخروج بالنقاط الثلاث وتعزيز آماله في التأهل للدور القادم.

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#هلال القدس #كأس الاتحاد الآسيوي #النجمة اللبناني

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