3 شهداء في قصف إسرائيلي على دمشق

استشهد 3 أشخاص، قبيل منتصف الليل، إثر قصف إسرائيلي استهدف بعض النقاط جنوب العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله، إن القصف تم برشقات صاروخية من طراز أرض - أرض، من اتجاه الجولان المحتل، نحو جنوب دمشق، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي خلف 3 شهداء (دون تحديد هويتهم)، وبعض الخسائر المادية.

وبحسب مصادر سورية، فإن القصف استهدف مخازن أسلحة لحزب الله، ومواقع إيرانية في مناطق بريف دمشق ومحيطه.

المصدر / فلسطين أون لاين