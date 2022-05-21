شهيد وعدة إصابات في اشتباكات مسلحة مع الاحتلال بجنين

أفاد شهود عيان، باندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم جنين، وسط انتشار أمني كبير.

وأفادت مصادر طبية، إلى أن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد الشاب أمجد الفايد (17 عاماً) وإصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي.

ولفتت المصادر، إلى أن مستشفى ابن سينا في المدينة، استقبل عدد من الحالات لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية.

وبحسب شهود عيان، فقد سُمعت أصوات انفجارات عنيفة بموقع الاشتباك “شارع حيفا” في جنين.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحرر فتحي محمد عمور من بلدة يعبد في جنين خلال مروره على حاجز عسكري قرب البلدة وفق نادي الأسير الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين