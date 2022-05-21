فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد وعدة إصابات في اشتباكات مسلحة مع الاحتلال بجنين

كيف استثمر أردوغان طلب فنلندا والسويد انضمامهم لحلف الناتو

نهضة بركان المغربي يتوج بكأس الاتحاد الإفريقي للمرة الثانية

هنية يهنئ رئيس الصومال بانتخابه رئيساً للجمهورية

صحة بغزة تصدر إعلانا للجمهور بمناسبة اليوم العالمي لمرض ارتفاع الضغط

فوائد مذهلة لتناول الخيار.. تعرف عليها

بدران: الجيل الجديد يلتف حول المقاومة والاحتلال يعيش إرباكًا حقيقيًا بالضفة

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في محيط دمشق

شبان يستهدفون مستوطنات ومركبات بالضفة والقدس

شبان يعيدون رفع العلم الفلسطيني في حوارة بعد إنزاله من المستوطنين

إعلان فيسبوك داخلي

شهيد وعدة إصابات في اشتباكات مسلحة مع الاحتلال بجنين

21 مايو 2022 . الساعة 03:06 بتوقيت القدس
...
الشهيد أمجد الفايد 17 عام

أفاد شهود عيان، باندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم جنين، وسط انتشار أمني كبير.

وأفادت مصادر طبية، إلى أن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد الشاب أمجد الفايد (17 عاماً)  وإصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي.

ولفتت المصادر، إلى أن مستشفى ابن سينا في المدينة، استقبل عدد من الحالات لتلقي العلاج ومتابعة حالتهم الصحية.

وبحسب شهود عيان، فقد سُمعت أصوات انفجارات عنيفة بموقع الاشتباك “شارع حيفا” في جنين.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحرر فتحي محمد عمور من بلدة يعبد في جنين خلال مروره على حاجز عسكري قرب البلدة وفق نادي الأسير الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#احتلال #جنين #اقتحام #اشتباكات #مقاومة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة