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هنية يهنئ رئيس الصومال بانتخابه رئيساً للجمهورية

21 مايو 2022 . الساعة 01:03 بتوقيت القدس
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اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " برقية تهنئة إلى الرئيس حسن شيخ محمود بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية الصومال الشقيقة.

وقال هنية: "يطيب لنا في حركة حماس وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني أن نتقدم لفخامتكم في هذه المناسبة السعيدة بوافر وأطيب التهاني والتبريكات بانتخابكم رئيسًا لجمهورية الصومال الشقيقة، وثقة أبناء شعبكم بكم"، مبارِكًا له إنجاز العملية الانتخابية، ومشيرًا إلى أنها تؤكد استمرار ترسيخ النظام الديمقراطي في الصومال.

وأضاف في البرقية "نرجو لكم دوام التوفيق والسداد في خدمة شعبكم ووطنكم، وصولًا لخدمة قضايا الأمة الكبرى، وفي مقدمتها قضية فلسطين، مع خالص دعائنا لفخامتكم بالتوفيق والسداد، وللصومال الشقيق بالتقدم والازدهار".

وأعرب هنية عن ثقته بقدرة فخامة الرئيس على تجاوز المحن والصعاب، والوصول بالصومال إلى بر الأمان والاستقرار والازدهار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الصومال #اسماعيل هنية

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