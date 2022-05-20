شبان يستهدفون مستوطنات ومركبات بالضفة والقدس

استهدف شبان فلسطينيون، اليوم الجمعة، مركبات مستوطنين ومستوطنات بالحجارة والزجاجات الحارقة في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلة.

ورشق الشبان مركبة مستوطن بالحجارة قرب مستوطنة "حفات جلعاد" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب غرب نابلس.

واندلع حريق بمحيط مستوطنة "هار براخا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، وتشتبه قوات الاحتلال في أن فلسطينيون أشعلوا النار في المكان.

وألقى شبان الحجارة صوب مركبات مستوطنين قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما ألقى آخرون زجاجات حارقة صوب منازل في مستوطنة "بيت أوروت" المقامة على أراضي قرية الطور بالقدس.

واندلعت مواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح من بينهم 13 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بلدتي بيتا وبيت دجن.

وخلال الأسبوع الماضي، استشهد أربعة مواطنين بينهم الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال، وقتل جندي وأصيب أربعة جنود ومستوطنين، فيما رصدت 105 نقاط مواجهة، و7 عمليات إطلاق نار، و17عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين