شبان يعيدون رفع العلم الفلسطيني في حوارة بعد إنزاله من المستوطنين

وقف شبان فلسطينيون بالمرصاد لمحاولات المستوطنين المتكررة تغييب الأعلام الفلسطينية في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأعاد شبان حوارة رفع العلم الفلسطيني بعد أن قام مستوطنون بنزعه عن سلك كهرباء بحماية قوات الاحتلال اليوم الجمعة.

وأرفق الشبان إلى جانب العلم الفلسطيني راية حركة حماس الخضراء.

وأزال مستوطنون أكثر من مرة العلم الفلسطيني في حوارة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي توفر الغطاء لعربداتهم، فيما يرد الشبان الفلسطينيون بإعادة رفع العلم الفلسطيني.

واليوم الجمعة، نظّم نشطاء وأهالي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، مسيرة أعلام فلسطينية رافضة لدعوات المستوطنين تنظيم ما تعرف بـ "مسيرة الأعلام" المزمعة في نهاية الشهر الجاري بالقدس المحتلة.

وأطلق شبان فلسطينيون بالونات تحمل علم فلسطين نحو مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي قرية كفر قدوم، ردًا على دعوات استيطانية لتنظيم "مسيرة الأعلام" بالقدس، وكذلك إزالة المستوطنين علم فلسطين في مناطق عدة بالضفة.

كانت اقتحمت قوات الاحتلال مبنى مديرية التربية والتعليم في دورا جنوب الخليل، الأربعاء الماضي، وأزالت العلم الفلسطيني، قبل أن يعيد فلسطينيون رفعه أمس الخميس.

وأطلق نشطاء دعوات لرفع علم فلسطين في كل المناطق والمدن والقرى والشوارع الفلسطيني، والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي بوسم #حملةرفععلم_فلسطين.

فيما دعا القيادي في حركة حماس، فازع صوافطة، مؤخرا، إلى إغاظة الاحتلال الإسرائيلي برفع علم فلسطين فوق كل ذرة تراب من أرضنا المحتلة.

وجاءت دعوات صوافطة ردا على اعتداء قوات الاحتلال على جثمان الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة، ومحاولتها منع المواطنين من رفع العلم الفلسطيني خلال تواجدهم أمام المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة يوم 14 مايو الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين