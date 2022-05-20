مستوطن يدهس طفلا عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس

دهس مستوطن إسرائيلي مساء اليوم الجمعة، طفلا فلسطينيا عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن الطفل أصيب برضوض أثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن على مفرق بلدة بيتا.

وأضافت أنه جرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، واسمه أمير خضير.

وتتكرر حوادث الدهس المتعمدة التي يقوم بها المستوطنون ضد المارة الفلسطينيين على الطرقات بالضفة الغربية.

وفي 6 يناير الماضي استشهد الشاب مصطفى ياسين فلنة من قرية صفا غربي رام الله بعد دهسه من مستوطن أثناء توجهه لمكان عمله في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وسبق ذلك استشهاد المسنة غدير مسالمة (60 عاما) جراء دهسها بمركبة مستوطن عمدا قرب بلدة سنجل شمال شرق رام الله يوم 24 ديسمبر 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين