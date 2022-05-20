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"حماس" تهنئ "الشعبية" إنجازها مؤتمرها الثامن

انتخاب سعدات أميناً عاماً للجبهة الشعبية ومزهر نائبًا

انتخاب سعدات أميناً عاماً للجبهة الشعبية ومزهر نائبًا

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"حماس" تهنئ "الشعبية" إنجازها مؤتمرها الثامن

20 مايو 2022 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
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هنأت حركة "حماس" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة إتمام أعمال مؤتمرها الوطني العام الثامن.

وتخلل المؤتمر انتخاب الرفيق القائد الأسير أحمد سعدات أميناً عاماً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانتخاب الرفيق القائد جميل مزهر نائباً للأمين العام، وكذلك انتخاب أعضاء المكتب السياسي للجبهة.

وقالت حماس: "بهذا العرس الديمقراطي تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على حيويتها الثورية ودورها النضالي الممتد منذ عقود".

وأضافت: "خالص الأمنيات بالتوفيق للأمين العام ونائبه وأعضاء المكتب السياسي، ومعاً وسوياً على طريق المقاومة حتى التحرير والعودة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الجبهة الشعبية #أحمد سعدات

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