30 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

نبأ-القدس:

أدى آلاف المواطنين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال العسكرية في القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 30 ألف مصل تمكنوا من الوصول للأقصى وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.

ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وفرضت قوات الاحتلال صباح اليوم، إجراءات عسكرية مشددة في مدينة القدس المحتلة، وعرقلت وصول مئات الفلسطينيين "إلى المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، وعرقلت وصول المصلين من الضفة إلى "الأقصى".

وأوضحت أن قوات الاحتلال انتشرت كذلك بشكل مكثف داخل المدينة والبلدة القديمة، ودققت في هويات المواطنين المتوجهين نحو المسجد الأقصى.

ودعا خطيب الأقصى محمد سليم إلى الحفاظ على الأقصى وشد الرحال إليه والرباط فيه مؤكداً أن الله لن يضيع أجر المرابطين.

وقال الشيخ سليم:" الأقصى أقصاكم وعزكم، فكونوا مع قدسكم وأقصاكم، ليكتب الله لكم أجر الرباط والجهاد".

وأضاف خطيب الأقصى:" اجعلوا ثباتكم ورباطكم من حسن ظنكم بالله، لأن الغدو الى الأقصى نعمة يتمناها الملايين".

وشدد الشيخ سليم على ضرورة الحذر من مسربي العقارات في القدس، داعياً لعدم السكوت عن الظالمين.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي، لاعتداءات الاحتلال والاقتحامات المتكررة من المستوطنين.