صبحة نقيباً للأطباء بالتزكية بعد انسحاب مرشح "فتح"

فاز الدكتور شوقي صبحة برئاسة نقابة الأطباء الفلسطينيين للدورة الثانية على التوالي بعد انسحاب منافسه الوحيد مرشح حركة فتح الدكتور خالد قادري.

وقالت مصاد مقربة من نقابة الأطباء أن قادري انسحب من المنافسة مع النقيب صبحة يوم الخميس 05/05/2022 وهو الموعد الأخير للترشح والانسحاب لانتخابات نقابة الأطباء، لكن فوز صبحة اعتمد رسميا اليوم 20 أيار 2022 وهو موعد إجراء الانتخابات الرسمة .

ورغم فوزه بالتزكية، شكّل صبحة قوائم انتخابية تقوم على تحالفات وطنية ومهنية لخوض انتخابات نقابة الأطباء الفلسطينيين في محافظات الخليل ورام الله ونابلس وجنين وطولكرم.

وعقدت انتخابات مراكز الفروع صباح اليوم الجمعة في مركز محافظة طولكرم، وأسفرت عن

فوز قائمة طولكرم المهنية المستقلة التي يترأسها النقيب صبحة بالتزكية ايضاً، فيما لم يكتمل النصاب في باقي المحافظات على أن تجرى الانتخابات لهذه الفروع بعد اسبوعين بمن حضر وفقاً للائحة النقابة .



وهذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها حركة فتح في تقديم مرشح لمنصب النقيب، كما أخفقت في تشكيل قوائم للفروع باستثناء محافظتي الخليل ورام الله.

جدير بالذكر أن حالة من الرضى تسود أوساط الهيئة العامة لنقابة الأطباء تجاه أداء النقابة في الدفاع عن حقوق الأطباء و تمثيل رؤية الهيئة العامة خلال الدورة السابقة.

وكان صبحة قد انتخب لرئاسة نقابة الأطباء في العام 2018 بعدما ترشح على رأس تحالف وطني مهني في مواجهة قائمة حركة فتح التي تلقت خسارة قاسية وخسرت النقابة للمرة الأولى في تاريخها.

المصدر / فلسطين أون لاين