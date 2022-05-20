فوتوغرافي مصري يوثق تجفيف الطماطم في محافظة الأقصر

الأقصر/ وكالات:

وثق المصور المصري محمد شكري مشهد تجفيف محصول الطماطم في محافظة الأقصر جنوبي مصر، وذلك استعدادًا لطرحها للتصدير إلى أوروبا.

وأظهرت صور التقطها شكري ونشرها عبر حسابه على فيسبوك الأرض كأنها مكتسية باللون الأحمر، على مساحة واسعة، حيث تُركت الطماطم تحت أشعة الشمس.

وظهر العاملون والعاملات وهم يقطعون ثمار الطماطم إلى قطع صغيرة، ثم يرشون عليها الملح، ويتركونها حتى تجف تمامًا، وتكون مهيأة للتعبئة.

ويقوم المسؤولون بتعبئة تلك القطع عقب تجفيفها ووضعها في حقائب مخصصة في المكان نفسه الذي يُمنع دخول الأطفال إليه.

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحفية، فإن الشركات المتخصصة في التجفيف تتعاون مع المزارعين بنظام التعاقد، من خلال الاتفاق على زراعة محصول الطماطم.

وأوضحت أن التجفيف يكون مع أصناف وأنواع معينة من الطماطم تتسم بالقوة والصلابة وبألوان معينة، كما تتميز بإنتاجية مرتفعة لرفع المكسب النهائي فيما بعد.

وأكدت التقارير الصحفية أن محافظة الأقصر وحدها تتضمن 80% من إنتاج الطماطم المعدة للتصدير و20% فقط من الإنتاج يُزرع ويُجفف في محافظتي قنا وأسوان بمساحة كلية تصل إلى 500 فدان.























