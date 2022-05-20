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"الإذاعات الإسلامية " يُدين دعوات المستوطنين إلى هدم مصلى قبة الصخرة

20 مايو 2022 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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أدان اتحاد الإذاعات الإسلامية ‏دعوات متطرفي المستوطنين إلى هدم مصلى قبة الصخرة.

وأوضح الاتحاد موقفه فى بيان رسمي جاء فيه: يدين اتحاد الإذاعات الإسلامية ‏دعوات متطرفي المستوطنين إلى هدم مصلى قبة الصخرة فهى إذكاء للتطرف الديني واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين حول العالم فعلى المجتمع الدولى التدخل لكبح جماح هذا التطرف العنصري من خلال قوانين ملزمة تجرم الاعتداء على جميع المقدسات والتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الدعوات ووقف سياسة الاحتلال بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة، وضمان تمتع الفلسطينيين وكافة المصلين المسلمين بحقوقهم في المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططها للمساس بالمسجد الأقصى وجميع الأماكن المقدسة التى هى خط أحمر لا يجوز التعدى عليها أو المساس بها.

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#قبة الصخرة

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