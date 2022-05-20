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مسيرة حاشدة في "أم الفحم" إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد محمد كيوان

20 مايو 2022 . الساعة 00:58 بتوقيت القدس
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نظم آلاف الفلسطينيين في مدينة أم الفحم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشاب محمد محمود كيوان (17 عاما.

وانطلقت المسيرة من منطقة الشاغور في مدينة أم الفحم، إلى دوار الشاغور حيث تم إعلان اسم الدوار على اسم الشهيد محمد كيوان، وفاءً للشهيد وعائلته.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين وهتفوا باسم الشهيد كيوان ورددوا شعارات النصر والتمكين للمقاومة ولحرية الفلسطينيين والمسجد الأقصى المبارك، وسط هتافات التأييد لقائد كتائب القسام "محمد الضيف" ومنها "حط السيف قبال السيف واحنا رجال محمد الضيف".

يذكر أن  الشهيد محمد كيوان استشهد في مثل هذا اليوم من العام الماضي خلال أحداث هبة الكرامة والعدوان على غزة، وذلك بعد إصابته بجراح بالغة الخطورة جراء تعرضه لإطلاق رصاص من قبل الشرطة الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أم الفحم #الداخل المحتل #الاحتلال الإسرائيلي #محمد كيوان

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