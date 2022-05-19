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القرود "تغزو" منطقة عسير بالسعودية لهذا السبب

19 مايو 2022 . الساعة 20:22 بتوقيت القدس
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شهدت عقبة شعار، بمنطقة عسير في السعودية، انتشارا كبيرا لقرود البابون، وصفته الصحف المحلية بـ"الغزو".

وقالت وسائل إعلام سعودية، بينها صحيفة "سبق" إن السبب في "الغزو"، ما يقوم به بعض المسافرين من تصرفات وصفتها بـ" غير مسؤولة"، تتمثل في تزويد تلك القرود بالأطعمة.

ونقلت" الصحيفة السعودية"، عن عدد من المواطنين قولهم، إن سلوكيات بعض المسافرين ساهمت في تزايد القرود بشكل لافت.

وطالب مواطنون بتزويد المكان بلوحات تحذيرية، تمنع تلك التصرفات التي ساهمت في ذلك التكاثر اللافت للقرود.

وتتوالى تحذيرات المختصين من قطعان قرود البابون، لما يمكن أن ينتج عن ذلك من أضرار على الإنسان والمزارع.

وحسب "سبق"، فقد عاد سكان عسير لمطالبة الجهات المختصة بسرعة التحرك، وتنفيذ الدراسات والتوصيات الصادرة بما يضمن القضاء على هذه القرود، التي تتزايد يومًا بعد يوم.

وفي وقت سابق، أنشأ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالسعودية، 6 مراكز، في مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة وعسير وجازان ونجران، للتصدي للظاهرة.

وحسب صحيفة "الوطن" السعودية، فأن الهدف من تلك المراكز هو تقييم أضرار البابون، واستقطاب خبرات عالمية للحد من تكاثرها وإعادتها لبيئتها الطبيعة لتقوم بدورها البيئي، شريطة أن يتوقف الناس عن إطعامها.

المصدر / وكالات
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#السعودية #قرود #عسير

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