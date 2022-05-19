روسيا: استسلام 1730 جنديا أوكرانيا في مصنع "آزوفستال"

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، استسلام 1730 جنديا أوكرانيا كانوا في مصنع "آزوفستال" للصلب بمدينة ماريوبول الساحلية.

وأشار في بيان له، الخميس، إلى استسلام 771 مقاتلا من كتيبة "آزوف" في مصنع "آزوفستال" خلال اليوم الأخيرة، ليرتفع الإجمالي منذ 16 مايو/ أيار الجاري، إلى 1730 جنديا أوكرانيا.

وأفاد البيان أن بين الجنود المذكورين 80 مصابا تتم معالجتهم.

وفي السياق، كشف كوناشينكوف، أن صواريخ روسية أطلقت من الجو أصابت 7 مواقع قيادة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى 11 مستودعا للمدفعية في دونيتسك.

وأوضح أنه تم تدمير بطارية لصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات في نيكولايف وأخرى لصواريخ "بوك-إم1" في دونيتسك.

وبيّن أن الضربات الروسية أسفرت عن تحييد أكثر من 340 عنصراً من "القوميين الأوكرانيين المتطرفين" في 58 منطقة، فيما تم إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأكد أن القوات الروسية تمكنت حتى اليوم من تدمير 172 مقاتلة، و125 مروحية، و942 طائرة مسيرة، و313 منظومة دفاع جوي، و3158 دبابة وعربة مدرعة، و395 قاذفة صواريخ، و1562 مدفعية، و3026 مركبة عسكرية خاصة تابعة للجيش الأوكراني.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه البيانات من طرف محايد.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر / وكالات