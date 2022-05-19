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"الشاباك" يزعم: إيران حاولت استدراج شخصيات إسرائيلية للخارج

19 مايو 2022 . الساعة 16:38 بتوقيت القدس
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زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، عن كشفه محاولات من أجهزة الاستخبارات الإيرانية، خلال الأشهر الأخيرة، لاستدراج رجال أعمال وأكاديميين وشخصيات عسكرية وأمنية سابقة، إلى خارج (إسرائيل)، بهدف الحصول منهم على معلومات أو خطفهم أو إيذائهم.

وجاء في بيان اليوم الخميس، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية استخدمت أسماء حقيقية لأكاديميين ورجال أعمال وإعلاميين ومحسنين أجانب، دون علمهم.

وقال البيان إن "هذه الطريقة في العمل (الاستخباراتي) مألوفة (لدى جهاز الشاباك)، وهي طريقة تستخدمها أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية".

وأوضح الشاباك أن الجهات الإيرانية، حاولت التواصل مع إسرائيليين عبر البريد الإلكتروني، باستخدام حسابات لشخصيات حقيقية، مع تغيير بسيط في حرف أو علامة.

وزاد أن المحتوى الذي أرسلته تلك الجهات عبر البريد الإلكتروني، كان حقيقيا (إمعانا في التضليل).

وذكر البيان عدة أمثلة لاستدراج المخابرات الإيرانية شخصيات إسرائيلية إلى الخارج، منها دعوة إلى مؤتمر أكاديمي في أوروبا.

وتابع أن الإسرائيليين، لم يستجيبوا لتلك المحاولات، وأبلغوا الجهات الأمنية.

المصدر / وكالات
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#الاحتلال #إيران #الشاباك

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