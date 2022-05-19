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الاحتلال يدعي إسقاط طائرة مُسيرة في أجواء قطاع غزة

19 مايو 2022 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
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طائرة مسيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن إسقاطه طائرة بدون طيار صغيرة، في سماء جنوب قطاع غزة.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن الطائرة تم إسقاطها عبر صاروخ من القبة الحديدية داخل أجواء القطاع، ولم تعبر إلى الأراضي المحتلة في الداخل المحتل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، الخميس، إن الطائرة المسيرة لم تغادر أجواء قطاع غزة وأن قوات إسرائيلية راقبتها "طوال الحدث".

وذكرت مصادر صحافية محلية في القطاع أن دوي الانفجارات في رفح، جنوبي القطاع، ناجمة عن إطلاق "القبة الحديدية" في موقع صوفا صاروخ تجاه هدف مجهول في أجواء رفح الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الاحتلال #طائرة مسيرة

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