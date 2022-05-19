الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسلام والعصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5382
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.35
مقابل الشيكل
يورو
3.53
جنيه مصري
0.18
دينار أردني
4.73
جنيه إسترليني
4.16
حالة الطقس
الخميس
25° - 16°
صافِ خلال اليوم
الجمعة
27° - 16°
السبت
25° - 19°
أوقات الصلاة
الفجر
04:27
الشروق
05:44
الظهر
12:39
العصر
16:18
المغرب
19:34
العشاء
20:51
أحدث الأخبار
مراجعات توجيهي 2022 - مبحث التكنولوجيا علمي وصناعي
الاحتلال يصادق على خط سير "مسيرة الأعلام" بالقدس
القيمة الدينية والوطنية متلازمتان
معتصم زلوم.. من منصة المناظرة في "بيرزيت" إلى سجون الاحتلال
حالُ مقاومتنا في ذكرى نكبتنا
لماذا توقد (إسرائيل) نيران الحرب؟
الأكثر قراءة
أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الأحد 15 مايو
الاحتلال ينشر اسم قتيل "حد السيف"
"القسام" تكشف اللثام عن أحد العقول المُدبّرة لمصيدة حسناوات "حماس"
تحذير طبي.. هذه الأطعمة تسبب التهاب المفاصل
تحذير للرجال.. فنجان قهوة قد يعرضك لعواقب صحية خطيرة
الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لأداء الحج من قطاع غزة
آخر الأخبار
مراجعات توجيهي 2022 - مبحث التكنولوجيا علمي وصناعي
الاحتلال يصادق على خط سير "مسيرة الأعلام" بالقدس
القيمة الدينية والوطنية متلازمتان
معتصم زلوم.. من منصة المناظرة في "بيرزيت" إلى سجون الاحتلال
حالُ مقاومتنا في ذكرى نكبتنا
لماذا توقد (إسرائيل) نيران الحرب؟
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
قلق إسرائيلي من آثار العقوبات الدولية على روسيا
عبد المجيد حسن.. حلمُ تخرجه تائهٌ بين مقاعد الجامعة والسجون
غزة.. طالع أسعار الدجاج والخضراوات اليوم الخميس 19 مايو
ملخص اليوم
الرئيسية
مجتمع
تفاصيل الخبر
مراجعات توجيهي 2022 - مبحث التكنولوجيا علمي وصناعي
19 مايو 2022 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
اضغط هنا - مراجعات توجيهي 2022- مبحث التكنولوجيا علمي وصناعي
المصدر / فلسطين اون لاين
#التكنولوجيا
#الثانوية العامة
#مراجعات توجيهي 2022
تعليق عبر الفيس بوك
متعلقات
اقرأ "فلسطين" وتفوق في الثانوية العامة.. طالع ملاحق مراجعات "توجيهي 2022"
اكتشاف علمي مثير بشأن "عين الميت"
غزة.. الإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2022
الأكثر قراءة
"الاقتصاد "تحذر: تطبيق "cafe 24" طريقة جديدة للنصب بغزة
أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الأحد 15 مايو
الاحتلال ينشر اسم قتيل "حد السيف"
أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم السبت 7 مايو
"القسام" تكشف اللثام عن أحد العقول المُدبّرة لمصيدة حسناوات "حماس"
البث المباشر
عاجل