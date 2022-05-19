الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس 19 مايو 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي الخليل: ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صفوت إبراهيم النتشة (20 عاما) والتوأم أحمد ومحمود يسري العويوي، ومحمد حمدي العويوي، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بمدينة الخليل.

وفي القدس المحتلة: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم إسماعيل أبو لطيفة من مخيم قلنديا، وقصي بدوان، ومهتدي عياش (24 عاما)، من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

أما في نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة أحياء من مدينة نابلس، ومخيم عين بيت الماء، واعتقلت الأسير المحرر ابراهيم شواهنة من منزله في رفيديا.

وفي جنين: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قريتي الطيبة وزبوبا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وكثفت من تواجدها العسكري جنوب وغرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زبوبا الواقعة بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، وداهمت عدة منازل عرف من أصحابها: سمير ومنير أحمد جرادات وفتشتها واستجوبت ساكنيها، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطيبة، وشنت حملات تفتيش وتمشيط أطلقت خلالها قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات يعبد، وعرابة، وكفيرت، ورمانة، وتعنك، وعانين، جنوب وغرب المدينة.

بينما في بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال مهدي أحمد توفيق (18 عاما)، وابن عمه توفيق علي توفيق (16 عاما)، من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، ومحمد خالد حسين موسى (18 عاما)، من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين