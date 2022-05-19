وظيفة منقذ بحري - الهيئة الفلسطينية للتنمية

إعلان للمشاركين: فرص تعيين مؤقت للمنقذين البحريين

البرنامج

تُنفذ خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) برنامج رؤية غزة 2020 بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لدعم العائلات الفلسطينية في غزة لتصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الضغوطات اليومية والتعافي بسرعة من الأزمات، بما في ذلك جائحة كوفيد 19. يتم تنفيذ جزئية مشروع سُبل العيش بالشراكة مع جمعية الحياة والأمل و جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي والهيئة الفلسطينية للتنمية و جمعية بيادر للبيئة والتنمية وجمعية الأمل للتأهيل .

يبحث المشروع عن مرشحين مهتمين للتعيين المؤقت كمنقذي بحر (فرصة مدفوعة الأجر) من خلال التعيين عند مؤسسة مضيفة في المحافظة الوسطى لمدة 3 أشهر.

يُرجى الاطلاع على المعلومات والإرشادات التالية إذا كنت مهتماً في هذه الفرصة

الملف الشخصي للمشاركين

- حاصل على دورة تدريبية في الإنقاذ البحري والسلامة المائية.

- أن يكون المتقدم من سكان المحافظة الوسطى.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على أي فرصة عمل خلال الستة أشهر الماضية.

وصف المهام

- تأمين المصطافين على شاطئ البحر وممن يسبحون داخل البحر والمعرضين لخطر الغرق.

- تحذير المصطافين من السباحة في الأماكن التي قد تعرض حياتهم للخطر.

- الحفاظ على سلامة المصطافين من الخطر.

- اسعاف الحالات بعد الغرق وتقديم الإسعافات الأولية لها.

- اتباع إجراءات السلامة المهنية الواجب اتباعها.

- الالتزام بالتواجد الدائم في مكان التعيين أثناء ساعات الدوام الرسمية.

- الحفاظ على الأدوات التي تتعلق بالعمل من السرقة أو التلف.

- القيام بمهام أخرى يكلف بها ضمن مجال الاختصاص.

- الالتزام بمدونة سلوك العاملين وسياسة الصون والحماية الخاصة بالمؤسسة والمشروع.

طريقة التسجيل

• من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة يجب عليه الحضور إلى مقر الهيئة الفلسطينية للتنمية مصطحباً معه بطاقة الهوية الأصلية وصورة عنها بالإضافة الى شهادة الدورة التدريبية وصورة عنها.

• يبدأ التسجيل في المقر الرئيسي للهيئة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18/5/2022 م وحتى يوم الاثنين الموافق 23/5/2022 م علما أن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية للهيئة.

• ساعات التسجيل داخل المؤسسة من التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء.

• التسجيل لا يعني بالضرورة الاختيار؛ سيتم الاختيار من خلال عملية تنافسية تشرف عليها خدمات الاغاثة الكاثوليكية، بالإضافة الى إجراء اختبار عملي للمتقدمين وعليه سيتم الاختيار النهائي للمرشحين.

• ملاحظة: التقدم والاشتراك في برنامج رؤية غزة مجاني. يُرجى إخطار خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) على الفور إذا طُلب منك مساهمة لتقديم طلب أو المشاركة في هذا البرنامج من خلال قنوات التواصل أدناه.

الخطوات التالية

• ستقوم خدمات الإغاثة الكاثوليكية بالتواصل مع المرشحين المؤهلين للتحقق من المعلومات المقدمة أثناء عملية التسجيل و من المرجح أن يستغرق تقييم الطلبات والتحقق من الأهلية عدة أسابيع؛ نحن نقدر تفهمك وصبرك خلال هذه العملية ويُسعدنا تقديم تحديثات حول حالة طلبك عند الطلب (انظر معلومات التواصل أدناه).

• يُرجى ملاحظة أنه لا يوجد سوى 60 فرصة متاحة لهذه الجولة، لذلك نتوقع أن تكون العملية تنافسية للغاية.

• عنوان الجمعية : قطاع غزة – دير البلح – البصة – شارع تونس