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مطلوب مهندس ديكور للعمل لدى شركة مختصة بالدهان والديكور
19 مايو 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
#توظيف
#وظيفة
#مهندس
#شاغر
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