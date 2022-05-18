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العاروري: انتخابات بيرزيت تثبت قدرتنا على إنجاز انتخابات شفافة تعبر عن إرادة شعبنا

18 مايو 2022 . الساعة 22:26 بتوقيت القدس
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صالح العاروري

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ومسئول منطقة الضفة الغربية، صالح العاروري، إن إنجاز العرس الديمقراطي في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت يثبت قدرتنا رغم الخلافات على إنجاز انتخابات شفافة ونزيهة تعبر عن إرادة شعبنا.

وأضاف العاروري في كلمة بمناسبة فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات جامعة بيزيت، أن حركة حماس دأبت على التأكيد على المسار الديمقراطي ودعت إليه، وقدمت كل ما يلزم من أجل تمكين شعبنا من قول كلمته، والتأكيد على خياراته.

وتابع: "ولكن للأسف لم يتم استكمال هذا المسار الذي نأمل أن يأتي يوم يتم استكماله ويعبر شعبنا عن خياراته التي يؤمن بها".

وتوجه العاروري بالشكر لجامعة بيرزيت التي لا تزال تشكل حاضنة للعمل الطلابي والوطني الحر، وتدافع عن هذه الحرية وعن حق أبنائنا وبناتنا في اختياراتهم.

كما تقدم بالتهنئة لكل طلاب الجامعة وكوادرها على نجاح العرس الديمقراطي.

وحصلت كتلة الوفاء الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس" على 28 مقعداً في مجلس طلبة جامعة بيرزيت مقابل 18 مقعداً لكتلة ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة فتح، بعد حصول الأولى على 5860 صوتاً مقابل 3379 صوتاً للأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #انتخابات #بيرزيت #صالح العاروري #كتلة الوفاء الإسلامية

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