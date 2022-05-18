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جبارين يهدي فوز الكتلة في بيرزيت لمناظرها الأسير معتصم زلوم ورفاقه

18 مايو 2022 . الساعة 22:05 بتوقيت القدس
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هنأ مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين "أبناء شعبنا الفلسطيني وطلابنا الأعزاء بالفوز التاريخي لكتلة الوفاء الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت 2022".

وأكد أن النتائج تعكس حقيقة التوجهات والخيارات الشعبية الملتفة حول خيار المقاومة، كما أنها رسالة للاحتلال ومن معه بأن الإرادة الشعبية لا يمكن أن يهزمها تهديد ووعيد.

وأهدى الفوز الكبير لكوادر الكتلة الإسلامية الثمانية الذين اعتقلهم الاحتلال شرق رام الله مساء أمس وعلى رأسهم مناظر الكتلة الأسير معتصم زلوم.

وأشاد جبارين بالأجواء الديمقراطية والتنافسية التي تجسدت داخل هذه الجامعة العريقة التي نظمت الانتخابات بكل قدرة واحتكام.

وحصلت كتلة الوفاء الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس" على 28 مقعداً في مجلس طلبة جامعة بيرزيت مقابل 18 مقعداً لكتلة ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة فتح، بعد حصول الأولى على 5860 صوتاً مقابل 3379 صوتاً للأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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