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"الأحرار": نتيجة انتخابات بيرزيت تؤكد السخط الكبير على سلوك السلطة

18 مايو 2022 . الساعة 21:21 بتوقيت القدس
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باركت حركة الأحرار الفلسطينية لشعبنا ولأعضاء كتلة الوفاء الطلابية ولكافة الأطر الطلابية وجامعة بيرزيت نجاح العرس الانتخابي فيها.

وأوضحت حركة الأحرار في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه أن الفوز الكاسح لكتلة الوفاء الإسلامية رغم ملاحقة واعتقال منسقيها وكوادرها يُمثل استفتاءً كبيراً من أبناء شعبنا ونُخبه الطلابية وشبابنا الوطني الثائر بالالتفاف حول خيار المقاومة والثوابت الوطنية.

وقالت: "هذا الفوز الكبير يؤكد أن كل محاولات الاعتقال والملاحقة والاختطاف والترهيب للطلاب كما جرى مع الطالب معتصم زلوم لحرف بوصلتهم وفضهم من حول المقاومة باءت بالفشل". 

وأضافت: "هذه النتيجة تؤكد السخط الكبير من أبناء شعبنا وطلابنا الكرام على سلوك وأداء وجرائم السلطة وفسادها المستشرى في كافة المؤسسات".

وحصلت كتلة الوفاء الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس" على 28 مقعداً في مجلس طلبة جامعة بيرزيت مقابل 18 مقعداً لكتلة ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة فتح، بعد حصول الأولى على 5068 صوتاً مقابل 3379 صوتاً للأخيرة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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