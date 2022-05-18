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لجان المقاومة تبارك للكتلة الإسلامية فوزها الساحق في انتخابات بيرزيت

18 مايو 2022 . الساعة 21:01 بتوقيت القدس
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هنأت لجان المقاومة في فلسطين طلاب جامعة بيرزيت والهيئة التدريسية بنجاح العرس الديمقراطي والعملية الانتخابية في الجامعة "الذي يعبر عن الوعي الكبير لكل عناصر المنظومة العلمية".

وباركت لجان المقاومة في بيان نشره مكتبها الإعلامي، الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت انتصارها الكبير بانتخابات مجلس الطلبة لهذا العام ونيلهم على ثقة الطلبة.

وأوضحت أن فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت يعكس تمسك أبناء شعبنا بكل مكوناته والتفافهم حول نهج وخيار المقاومة.

وحصلت كتلة الوفاء الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس" على 28 مقعداً في مجلس طلبة جامعة بيرزيت مقابل 18 مقعداً لكتلة ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة فتح، بعد حصول الأولى على 5068 صوتاً مقابل 3379 صوتاً للأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #الكتلة الإسلامية #لجان المقاومة #جامعة بير زيت

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