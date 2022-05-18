الكتلة الإسلامية تكتسح انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت في الضفة

فازت كتلة الوفاء الإسلامية بانتخابات مجلس الطلبة التي جرت اليوم الأربعاء في جامعة بيرزيت برام الله.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية 5068 صوتاً، مقابل3379 صوت لصالح الشبيبة بعد فرز كليات التجارة والعلوم والهندسة والآداب وكمال ناصر في انتخابات بيرزيت.

ففي صندوق كلية العلوم حصدت الكتلة 1007 أصوات، بينما حصلت الشبيبة الفتحاوية على 577 صوتاً، والقطب الطلابي على 194 صوتاً، وكتلة الوحدة الطلابية 20 صوتاً، والقطب الطلابي على 15 صوتاً.

كما أظهرت نتائج قاعة كلية الأعمال والاقتصاد تفوق الكتلة الإسلامية ب 804 أصوات، بينما حصلت الشبيبة على 490 صوتًا، وكتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي 169 صوتًا، وكتلة الوحدة الطلابي:23 صوتًا، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية: 15 صوتًا.

أما صندوق كلية الهندسة فحصلت فيه كتلة الوفاء الإسلامية على ٩٦٣ صوتاً، والشبيبة على 717 صوتًا، وكتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي على 175 صوتًا، وكتلة الوحدة الطلابية على 22 صوتًا، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية على 11 صوتًا.

كما حققت كتلة الوفاء الإسلامية فوزاً في صندوق كلية الآداب كتلة الوفاء الإسلامية، بحصولها على ٩75 صوتاً، فيما حصلت الشبيبة على 621 صوتًا، وكتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي 151 صوتًا، وكتلة الوحدة الطلابية 29 صوتًا، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية 14 صوتًا.

وفي صندوق كمال ناصر حصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 1319 صوتاً، مقابل 975 صوتاً للشبيبة.

وبذلك حصلت الكتلة الإسلامية على 28 مقعدا، مقابل 18 مقعدا للشبيبة الطلابية، و5 مقاعد للقطب الطلابي.

ويأتي ما حققته الكتلة الإسلامية في بيرزيت رغم ما تعرض له أبناؤها من ملاحقة واعتقال، كان آخرها اعتقال 7 من قادتها مساء أمس في رام الله.

وباركت الكتلة لطلبة الجامعة وأسرتها إتمام انتخابات مجلس الطلبة لهذا العام، معبرة عن أملها بتشكيل مجلس طلبة قوي يحقق طموح طلبة الجامعة ويعبّر عن تطلعاتهم.

واعتبرت أن تعرض فارس الكتلة ومناظرها الأسير معتصم زلوم لاعتداء آثم ومرفوض من بعض أسرى حركة فتح في سجن عوفر مما تسبب بنقله لعيادة السجن، حادثة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة تضرب أسس وحدة شعبنا وأسراه.

وأكدت الكتلة الإسلامية أن بوصلتها كانت وستبقى نحو رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود في معركتنا ضد الاحتلال حتى تحقيق العودة والحرية.

وسبق أن فازت الكتلة الإسلامية بانتخابات مجلس الطلبة لأول مرة عام 1993م.

وحازت الكتلة الإسلامية أيضا على ثقة طلبة بيرزيت في أعوام 1997 و1998 و1999 و2015 و2016 و2017 و2018.

وحصلت الكتلة الإسلامية على23 مقعدا عام 2019، مقابل 23 للشبيبة، ولم يتم إجراء الانتخابات منذ ذلك الوقت، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

صور | طلبة من جامعة بيرزيت يحتفلون في انتصار الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس الطلبة. pic.twitter.com/T0V7t9Nswn — فلسطين أون لاين (@pl24online) May 18, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين