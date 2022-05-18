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محدث تقدم "الكتلة" بجامعة بير زيت على "الشبيبة" في أربع كليات

18 مايو 2022 . الساعة 18:28 بتوقيت القدس
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أظهرت النتائج تقدم كتلة الوفاء الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس"، في كليات العلوم، والأعمال والاقتصاد، والهندسة، والآداب في جامعة بير زيت، على كتلة الوفاء للشهيد ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة فتح.

ونشرت جامعة بير زيت نتائج  قاعة مبنى عبد الرحمن الجريسي- كلية الأعمال والاقتصاد، وهي كالتالي:

- كتلة الوفاء الإسلامية:804

-كتلة اتحاد الطلبة التقدمية:15

-كتلة الشهيد ياسر عرفات:490

-كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي:169

-كتلة الوحدة الطلابي:23

كما نشرت نتائج قاعة كلية العلوم، وهي كالتالي:

-كتلة الوفاء الإسلامية:1007

-كتلة اتحاد الطلبة التقدمية:15

-كتلة الشهيد ياسر عرفات:577

-كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي:194

-كتلة الوحدة الطلابية: 20

وأبرزت نتائج قاعة كلية الهندسة والتكنولوجيا تقدم كتلة الوفاء، وهي كالتالي:

‏‎- كتلة الوفاء الإسلامية: 963

‏‎-كتلة اتحاد الطلبة التقدمية: 11

‏‎-كتلة الشهيد ياسر عرفات:716

‏‎-كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 175

‏‎-كتلة الوحدة الطلابية: 22

أما نتائج قاعة كلية الآداب، كانت كالتالي:

‏‎- كتلة الوفاء الإسلامية: 925

‏‎-كتلة اتحاد الطلبة التقدمية: 14

‏‎-كتلة الشهيد ياسر عرفات: 621

‏‎-كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 151

‏‎-كتلة الوحدة الطلابية: 29

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #فتح #الكتلة الإسلامية #جامعة بير زيت #الشبيبة الفتحاوية

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