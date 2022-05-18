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أسرى "حماس" يستنكرون اعتداء أسرى من "فتح" على الأسير "زلوم"

18 مايو 2022 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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علّقت الهيئة القيادية العليا لأسرى "حماس" في سجون الاحتلال، على اعتداء مجموعة من عناصر حركة فتح في قسمي 15 و 16 بسجن "عوفر" على مناظر الكتلة الإسلامية معتصم زلوم بعد لحظات من دخوله القسم.

واعتبرت الهيئة في بيان صحفي أن ما حدث لمناظر الكتلة الإسلامية معتصم زلوم في سجن عوفر، فعل مدان ومستنكر ويعبر عن سلوك خارج عن عادات وتقاليد شعبنا المقاوم.

وأكدت أن ما حدث للأسير زلوم أمر مدبر ومنسق حيث أنه الأسير الوحيد من بين معتقلي الكتلة، ممن تم إدخاله إلى أقسام فتح بشكل متعمد.

وأوضحت أن حالة التوتر الشديد التي تسود جميع أقسام سجن عوفر على خلفية الاعتداء الآثم، يتحمل مسؤوليتها وتبعاتها إدارة سجون الاحتلال.

وطالبت الهيئة الشرفاء في حركة فتح بالتحرك العاجل واحتواء الموقف وإدانة ما حدث وضمان عدم تكراره والحفاظ على ساحة السجون موحدة في ظل ما تتعرض له من إجراءات ومؤامرات "صهيونية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #فتح #سجون الاحتلال #معتصم زلوم

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