هنية يهنئ عون وميقاتي وبري بإنجاز الانتخابات اللبنانية

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية برقية تهنئة إلى كلٍ من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بمناسبة إنجاز لبنان الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي وتشكيل مجلس نيابي جديد.

وأشاد رئيس الحركة بسير العملية الانتخابية بيسر وسلاسة رغم صعوبة الأوضاع التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الديمقراطي الكبير يكشف مدى الوعي الديمقراطي والسياسي للشعب اللبناني الشقيق، ويؤكد ترسيخ النظام السياسي الديمقراطي في لبنان، ويعزز وجه لبنان التاريخي المتسم بالحرية والديمقراطية، ويجدد الحياة السياسية فيه.

وأعرب هنية عن تطلعه أن يُسهم المجلس الجديد في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، عبر إقرار القوانين والتشريعات التي تمنحه الحقوق الإنسانية والاجتماعية، خصوصًا حق العمل والتملك.

وتمنى أن يمنح الله لبنان دوام التقدم والازدهار، ووحدة الكلمة والصف، حتى تحقيق آماله وطموحاته، والوصول إلى بر الأمان والاستقرار.

المصدر / فلسطين أون لاين