فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

أسرى "حماس" يستنكرون اعتداء أسرى من "فتح" على الأسير "زلوم"

شديد: اعتداء أسرى فتح على "زلوم" عمل جبان ومدان ويمثل انحطاطا وطنيا

هنية يهنئ عون وميقاتي وبري بإنجاز الانتخابات اللبنانية

أسرى فتح يهاجمون الأسير زلوم مناظر الكتلة الإسلامية في بيرزيت

الاقتصاد بغزة: الأندومي يخلو من السموم الفطرية

"بيت الصحافة" تعلن عن دورة تدريبية مجانية لخريجي الصحافة والإعلام

مواد غذائية يبقى استهلاكها آمنًا بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها

عزيزتي الأم.. في يومك استقطعي وقتًا نوعيًّا لطفلك

"الزراعة" تفتتح موسم البطيخ في قطاع غزة

إعلان فيسبوك داخلي

مشيدًا بسلاسة العملية الانتخابية

هنية يهنئ عون وميقاتي وبري بإنجاز الانتخابات اللبنانية

18 مايو 2022 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
...

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية برقية تهنئة إلى كلٍ من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بمناسبة إنجاز لبنان الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي وتشكيل مجلس نيابي جديد.

وأشاد رئيس الحركة بسير العملية الانتخابية بيسر وسلاسة رغم صعوبة الأوضاع التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الديمقراطي الكبير يكشف مدى الوعي الديمقراطي والسياسي للشعب اللبناني الشقيق، ويؤكد ترسيخ النظام السياسي الديمقراطي في لبنان، ويعزز وجه لبنان التاريخي المتسم بالحرية والديمقراطية، ويجدد الحياة السياسية فيه.

وأعرب هنية عن تطلعه أن يُسهم المجلس الجديد في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، عبر إقرار القوانين والتشريعات التي تمنحه الحقوق الإنسانية والاجتماعية، خصوصًا حق العمل والتملك.

وتمنى أن يمنح الله لبنان دوام التقدم والازدهار، ووحدة الكلمة والصف، حتى تحقيق آماله وطموحاته، والوصول إلى بر الأمان والاستقرار.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#حماس #لبنان #انتخابات #إسماعيل هنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة