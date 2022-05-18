أسرى فتح يهاجمون الأسير زلوم مناظر الكتلة الإسلامية في بيرزيت

اعتدى أسرى فتح بالضرب المبرح على مناظر الكتلة الإسلامية "معتصم زلوم" حيث جرى نقله لعيادة "سجن عوفر".

وبحسب مصادر خاصة، فإن مخابرات الاحتلال في سجن "عوفر" أدخلت "معتصم" على قسم لفتح بالتنسيق مع ممثلي السجن واعتدوا عليه بشكلٍ همجيٍ.

وعلى بُعد ساعات من انتخابات مجلس طلبة بيرزيت التي انطلقت صباح اليوم، اختطفت وحدة خاصة من جيش الاحتلال عدداً من قيادات الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت.

وذكرت مصادر محلية بأن قوة عسكرية إسرائيلية متنكرة بلباس عربي تسللت إلى قرية دورا القرع برام الله واعتقلت مجموعة من طلاب الكتلة الإسلامية في بيرزيت.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن وحدة إسرائيلية خاصة اعتقلت 7 من قيادات الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت من داخل أحد منازل قرية دورا القرع، وهم: مناظر الكتلة معتصم زلوم، ومنسقها وسام تركي، والنشطاء عبد الرحمن علوي، وعبد المجيد حسن، وضياء زلوم، ومحمد الفاتح، ومحمد عرمان.

وتزامن ذلك مع وصول رسائل لعدد من عائلات طلاب بيرزيت، تحذرهم فيها من انتخاب أبنائهم لكتلة الوفاء الإسلامية في انتخابات جامعة بيرزيت المقررة غداً الأربعاء.



