"بيت الصحافة" تعلن عن دورة تدريبية مجانية لخريجي الصحافة والإعلام

إعلان صادر عن مؤسسة بيت الصحافة – فلسطين تعلن فيه عن عقد دورة تدريبية بعنوان "الصحافة الاستقصائية"، وذلك ضمن أنشطة المشروع السويسري النرويجي ، حيث سيتم عقد الدورة التدريبية على مدار سبعة أيام متتالية بواقع 35 ساعة تدريبية خلال شهر مايو2022 ، علما بأنه سيكون هناك تدريب عملي، وسيتم إنتاج تحقيق صحفي تحت إشراف المدرب خلال فترة التدريب.
شروط القبول:
1- أن يكون المتقدم من خريجي كليات الصحافة والإعلام .
2- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل الصحفي.
3- أن يكون لديه معرفة عن التحقيق الاستقصائي.
4- أن يمتلك المتقدم جهاز حاسوب محمولًا خلال مدة التدريب.
5- أن يكون المتقدم على مستوى عالٍ من الالتزام بأيام التدريب.
طريقة التسجيل:
- على الراغبين والراغبات بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل يوم الأحد الموافق 22/5/2022 الساعة 12ظهرًا