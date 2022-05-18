"بيت الصحافة" تعلن عن دورة تدريبية مجانية لخريجي الصحافة والإعلام

إعلان صادر عن مؤسسة بيت الصحافة – فلسطين تعلن فيه عن عقد دورة تدريبية بعنوان "الصحافة الاستقصائية"، وذلك ضمن أنشطة المشروع السويسري النرويجي ، حيث سيتم عقد الدورة التدريبية على مدار سبعة أيام متتالية بواقع 35 ساعة تدريبية خلال شهر مايو2022 ، علما بأنه سيكون هناك تدريب عملي، وسيتم إنتاج تحقيق صحفي تحت إشراف المدرب خلال فترة التدريب.

شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم من خريجي كليات الصحافة والإعلام .

2- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل الصحفي.

3- أن يكون لديه معرفة عن التحقيق الاستقصائي.

4- أن يمتلك المتقدم جهاز حاسوب محمولًا خلال مدة التدريب.

5- أن يكون المتقدم على مستوى عالٍ من الالتزام بأيام التدريب.

طريقة التسجيل:

- على الراغبين والراغبات بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم الأحد الموافق 22/5/2022 الساعة 12ظهرًا