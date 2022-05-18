مواد غذائية يبقى استهلاكها آمنًا بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها

لندن/ وكالات:

يحرص معظمنا على التخلص من الأطعمة بعد انتهاء صلاحيتها، ظناً منا أن تناولها قد يحدث مخاطر صحية. لكن، في كثير من الأحيان، يعد تاريخ الصلاحية مؤشراً على جودة الغذاء وليس سلامته. فما هي الأغذية التي يمكن الاستمرار بتناولها بعد نهاية تاريخ الصلاحية؟

البيض

البيض من الأطعمة التي تفسد بسرعة، ويمكن إطالة عمره الافتراضي مدة أربعة إلى خمسة أسابيع عند حفظه في الثلاجة على درجة حرارة 4 درجات مئوية. ويمكن التحقق من فساد البيض بطرق بسيطة، مثل إجراء اختبار الطفو، أو تفحص لونه ورائحته.

الخبز

يمكن أن يستمر الخبز صالحاً للاستهلاك قرابة خمسة إلى سبعة أيام عند تخزينه في مكان بارد وجاف دون الحاجة إلى حفظه في الثلاجة أو المجمد. في حين يؤدي تخزين الخبز في بيئة رطبة إلى ظهور العفن، وفي هذه الحالة، يجب التخلص منه، حتى لا يتسبب بالتسمم الغذائي.

المعكرونة

لا تحتوي المعكرونة الجافة على نسبة عالية من الرطوبة، ما يقلل من إمكانية فسادها. ووفقاً لموقع "فود سيفتي" التابع لوزارة الصحة الأميركية، يمكن الاحتفاظ بالمعكرونة الجافة مدة عام إلى عامين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية عند حفظها داخل وعاء محكم الإغلاق في مكان جاف جيد التهوية.

حبوب الإفطار

تدوم حبوب الإفطار في العلبة المغلقة من ستة إلى ثمانية أشهر بعد التاريخ المدون على العلبة. وعلبة الحبوب المفتوحة تدوم لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر. أما عند طبخها، فيمكن الاحتفاظ بها لمدة تتراوح من أربعة إلى خمسة أيام فقط في الثلاجة بمجرد تحضيرها.

الحليب

تبقى عبوات الحليب غير المفتوحة صالحة لفترة تمتد إلى شهر بعد تاريخ الصلاحية. أما الحليب المفتوح فتعتمد مدة الاحتفاظ به في الثلاجة على محتواه من الدهون، فالحليب الخالي من الدسم يمكن أن يدوم ما بين سبعة وعشرة أيام بعد تاريخ صلاحيته. والحليب كامل الدسم يمكن الاحتفاظ به لمدة من خمسة إلى سبعة أيام بعد التاريخ المدون على العبوة.

الزبادي

يمكن أن يظل الزبادي غير المفتوحة علبته في الثلاجة آمناً للأكل لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد تاريخ انتهاء صلاحيته، إذ يساعد احتواؤه على البروبيوتيك وبكتيريا حمض اللاكتيك في الحفاظ على جودته. ويمكن تناول الزبادي المفتوح والمحفوظ في الثلاجة لمدة سبعة أيام بعد تاريخ الصلاحية، ما لم يظهر عليه أي مظهر من مظاهر الفساد، كالعفن أو تغير اللون. وعند تجميده، يبقى الزبادي صالحاً للأكل لمدة تصل إلى شهرين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

العسل

العسل من الأطعمة التي تتمتع بفترة صلاحية غير محدودة طالما أنه محكم الإغلاق ومخزن في مكان جاف، لأنه حامضي ومنخفض الرطوبة، ما يمنع نمو البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى المسببة تلف الطعام. ومع ذلك، يمكن أن يفسد العسل إذا تعرض للرطوبة لفترة طويلة نسبياً.