مطلوب موظف استقبال للعمل في المجلس النرويجي للاجئين

إعلان توظيف صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين يعلن فيه عن حاجته لموظف إستقبال ، حيث أن الغرض من وظيفة موظف الاستقبال هو إدارة منطقة الاستقبال وأن تكون نقطة الاتصال الأولى للمستفيدين والزائرين و سيساعد موظف الاستقبال أيضًا في التنفيذ اليومي للمسؤوليات الإدارية ووظائف الدعم.
مهام الوظيفة
- توفير الدعم بما في ذلك استقبال المكالمات ، والاجتماع ، وتحية الزوار ، وتلقي عمليات التسليم.
- نقطة محورية لحجز قاعة الضيافة لجميع الزوار لضمان الحفاظ عليها في حالة جيدة.
- العمل كأمن للمكاتب الأمامية من خلال التحكم في وصول الزائرين بالتنسيق الوثيق مع نقاط الاتصال الأمنية والمراقبة والإبلاغ عن أي عمل مشبوه ، وإغلاق المكتب بحلول نهاية اليوم بما في ذلك إطفاء الأنوار وإغلاق النوافذ وإغلاق الأبواب.
- مسؤول عن حجز غرفة الاجتماعات والتأكد من ترتيبها ؛ دعم ترتيبات الاجتماعات حسب الحاجة.
- المحافظة على تحديث قائمة جهات الاتصال لجميع الموظفين الوطنيين والدوليين في جميع الأوقات.
- الاحتفاظ بقائمة مخزون محدثة من اللوازم المكتبية.
- مساعدة وحدة الدعم في الأرشفة الإلكترونية بالشكل المطلوب.
- الحفاظ على وتحديث جميع سجلات الحضور لموظفي غزة.
- القيام بأية مهمة أخرى معقولة تكلف بها الإدارة
مؤهلات الوظيفة
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال مشابه.
- خبرة سنتين من العمل كموظف استقبال / مساعد إداري في سياق إنساني
- القدرة على العمل تحت الضغط.
- النتائج الموثقة المتعلقة بمسؤوليات الوظيفة
- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية كتابةً وشفهياً.
- إجادة مهارات الكمبيوتر (Word ، Excel).
- المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات والمتطلبات الجديدة
- ودود للغاية وجدير بالثقة وسري
معلومة اضافية:
- مدة العقد: 12 شهرًا (تخضع لتوفر الأموال)
- ساعات العمل: 40 ساعة في الأسبوع من الأحد إلى الخميس (5 أيام في الأسبوع)
- الراتب / المزايا: وفقًا لشروط وأحكام جدول الرواتب في NRC
- مركز العمل: غزة .
- تاريخ البدء: في اسرع وقت ممكن
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب عبر موقع المجلس المجلس النرويجي للاجئين وذلك من خلال الضغط ( هنا )
- يُنصح باستخدام الحاسوب عند التسجيل وليس الجوال لتجنب أي أخطاء ممكن أن تحدث .
- للمساعدة في عملية التسجيل يمكنكم مشاهدة فيديو شرح بذلك من خلال الرابط التالي :
- ينتهى التسجيل بتاريخ22/5/2022