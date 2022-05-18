مطلوب موظف استقبال للعمل في المجلس النرويجي للاجئين

إعلان توظيف صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين يعلن فيه عن حاجته لموظف إستقبال ، حيث أن الغرض من وظيفة موظف الاستقبال هو إدارة منطقة الاستقبال وأن تكون نقطة الاتصال الأولى للمستفيدين والزائرين و سيساعد موظف الاستقبال أيضًا في التنفيذ اليومي للمسؤوليات الإدارية ووظائف الدعم.

مهام الوظيفة

- توفير الدعم بما في ذلك استقبال المكالمات ، والاجتماع ، وتحية الزوار ، وتلقي عمليات التسليم.

- نقطة محورية لحجز قاعة الضيافة لجميع الزوار لضمان الحفاظ عليها في حالة جيدة.

- العمل كأمن للمكاتب الأمامية من خلال التحكم في وصول الزائرين بالتنسيق الوثيق مع نقاط الاتصال الأمنية والمراقبة والإبلاغ عن أي عمل مشبوه ، وإغلاق المكتب بحلول نهاية اليوم بما في ذلك إطفاء الأنوار وإغلاق النوافذ وإغلاق الأبواب.

- مسؤول عن حجز غرفة الاجتماعات والتأكد من ترتيبها ؛ دعم ترتيبات الاجتماعات حسب الحاجة.

- المحافظة على تحديث قائمة جهات الاتصال لجميع الموظفين الوطنيين والدوليين في جميع الأوقات.

- الاحتفاظ بقائمة مخزون محدثة من اللوازم المكتبية.

- مساعدة وحدة الدعم في الأرشفة الإلكترونية بالشكل المطلوب.

- الحفاظ على وتحديث جميع سجلات الحضور لموظفي غزة.

- القيام بأية مهمة أخرى معقولة تكلف بها الإدارة

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال مشابه.

- خبرة سنتين من العمل كموظف استقبال / مساعد إداري في سياق إنساني

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- النتائج الموثقة المتعلقة بمسؤوليات الوظيفة

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية كتابةً وشفهياً.

- إجادة مهارات الكمبيوتر (Word ، Excel).

- المرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات والمتطلبات الجديدة

- ودود للغاية وجدير بالثقة وسري

معلومة اضافية:

- مدة العقد: 12 شهرًا (تخضع لتوفر الأموال)

- ساعات العمل: 40 ساعة في الأسبوع من الأحد إلى الخميس (5 أيام في الأسبوع)

- الراتب / المزايا: وفقًا لشروط وأحكام جدول الرواتب في NRC

- مركز العمل: غزة .

- تاريخ البدء: في اسرع وقت ممكن

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب عبر موقع المجلس المجلس النرويجي للاجئين وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- يُنصح باستخدام الحاسوب عند التسجيل وليس الجوال لتجنب أي أخطاء ممكن أن تحدث .

- للمساعدة في عملية التسجيل يمكنكم مشاهدة فيديو شرح بذلك من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/XAaUPeqneEI

- ينتهى التسجيل بتاريخ22/5/2022