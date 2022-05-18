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"الجهاد" تستنكر حملة الاعتقالات التي تمارسها أجهزة السلطة بحقّ كوادرها

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"الجهاد" تستنكر حملة الاعتقالات التي تمارسها أجهزة السلطة بحقّ كوادرها

18 مايو 2022 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، استمرار أجهزة السلطة في الضفة الغربية في "الحملة المسعورة والمداهمات والاعتقالات التي تنتهجها بحقّ كوادر وأبناء الحركة والأسرى المحررين في مدينة طوباس فجر اليوم".

وعدَّت الحركة في بيانها،  أنّ ما قامت به عناصر الأجهزة الأمنية في مدينة طوباس ليلة أمس باختطاف المجاهد والمطارد للاحتلال فادي عبد الرازق دراغمة (22 عامًا) "انحراف خطير في سلوكها  الذي يصبُّ في خدمة الاحتلال الإسرائيلي".

وطالبت، أجهزة السلطة بوقف التنسيق الأمني والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة في سجونها، وخاصة كوادر حركة الجهاد الإسلامي الذين يُقارب عددهم الـ12 فردًا، ووقف سياسة الاعتقال السياسي، وإنهائها بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني وأهل  الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقال سياسي

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