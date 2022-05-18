هنية يحذر من نتائج عودة الاحتلال لسياسة الاغتيالات

كشف طاهر النونو المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنّ هنية وجّه رسائل واضحة إلى العديد من القادة والدول في المنطقة حذّر فيها من استئناف الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاغتيالات بحق قيادات المقاومة الفلسطينية، وما سيترتب على هذا التوجه العدواني من نتائج.

وأوضح النونو في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الحركة قال في رسالته التي وصلت إلى العديد من الدول في المنطقة وبعض الأطراف الدولية "تتابعون معنا تصريحات الاحتلال وتصعيد لهجته نحو مخططاته باغتيالات قيادات في الحركة، منهم الأخ يحيى السنوار، والشيخ صالح العاروري، والقائد محمد الضيف، والأخ زاهر جبارين وغيرهم".

وأشار هنية في رسالتها إلى أن "ما ينطوي عليه هذا النهج من ردود فعل كبيرة لا يستطيع أحد تقدير مداها وتبعاتها، وتنذر بمواجهة شاملة بين شعبنا ومقاومته، وسيدفع العدو ثمنًا ليس في الحسبان".

وأضاف النونو: أنّ "رئيس الحركة دعا هذه الدول إلى نقل الرسالة للعدو، وتحذير قيادته من العواقب المُترتّبة على تنفيذ تهديداته الإجرامية".

وأكد أنّ رئيس الحركة "كلّف مسؤولي مكتب العلاقات العربية والإسلامية والعلاقات الدولية لنقل الرسالة ذاتها للمسؤولين في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، ووضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه ما يمكن أن تؤدي إليه السياسة الصهيونية في المنطقة".

المصدر / فلسطين أون لاين