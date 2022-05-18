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"الداخلية" بغزة تُجري مناورة لرفع "مستوى الجهوزية" ظهر اليوم

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في التعامل مع حالات الطوارئ

"الداخلية" بغزة تُجري مناورة لرفع "مستوى الجهوزية" ظهر اليوم

18 مايو 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن إجراء مناورة لرفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية في التعامل مع حالات الطوارئ ظهر اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم في تصريح صحفي: إن "المناورة ستبدأ الساعة 12 ظهرا وستستمر لمدة ساعة واحدة"، مشيراً إلى أن مسرح عمليات المناورة سيكون في منطقة مربع أنصار غرب مدينة غزة، حيث ستكون تلك المنطقة مغلقة بشكل كامل أمام المواطنين والمركبات أثناء تنفيذ المناورة.

وأضاف البزم: أنه "سيتخلل المناورة سماع أصوات انفجارات وحركة نشطة لمركبات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف في مدينة غزة، وانتشار مكثف لحواجز أمنية في جميع محافظات القطاع وقت تنفيذ المناورة".

وفيما يلي خريطة المناورة وفق ما نشرته وزارة الداخلية بقطاع غزة:


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#مناورة وزارة الداخلية

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