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بدء الاقتراع في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

18 مايو 2022 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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انتخابات جامعة بيرزيت

افتتحت، صباح اليوم الأربعاء، صناديق الاقتراع أمام الطلبة لانتخابات ممثليهم في مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت، للعام الدراسي 2022-2023.

وتتنافس خمس كتل طلابية على 51 مقعدا، وهي: كتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة "حماس"، وكتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة "فتح"، وكتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتلة الوحدة الطلابية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية التابع لحزب الشعب.

ويُقدَّرعدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع إلى حوالي 13.600 طالب وطالبة، حيث من المقرر أن تنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم.

وشهدت الجامعة، أمس، مناظرة انتخابية بين الكتل المتنافسة، أبرزت تنافسا شديدا بين كتلة الوفاء الإسلامية وكتلة الشهيد ياسر، فيما عرضت أول أمس الكتل الطلابية دعايتها وبرامجها الانتخابية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جامعة بيرزيت

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