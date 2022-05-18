الأسير المصاب "محمد عودة" في العناية المكثفة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير المصاب محمد عودة (18 عاما) من رام الله، ما زال يرقد في قسم العناية المكثفة بمستشفى "شعاريه تسيدك" في الداخل المحتل، موصولا بأجهزة التنفس والتخدير.

وأوضحت هيئة الأسرى نقلا عن محاميها، اليوم الأربعاء، أنه أجريت للأسير المصاب عودة عملية جراحية الجمعة الماضية، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال.

وكانت قد عقدت للأسير المصاب عودة جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية بـ"عوفر" وتم تمديد توقيفه لمدة ثمانية أيام، دون حضوره نظراً لوضعه الصحي.

المصدر / فلسطين أون لاين