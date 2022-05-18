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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوساً استفزازية في باحاته

18 مايو 2022 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

 اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما تولى حاخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى

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