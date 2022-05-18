الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي الخليل: أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد سلهب التميمي، من مدينة الخليل، والشاب ايمن ابو عرقوب من بلدة السموع جنوب المحافظة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وفتشت عدة منازل واحتجزت عددا من المواطنين، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة على بعض مداخل الخليل، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، قرية تل جنوب غرب نابلس، واعتقلت الشاب محمد جهاد محمود يامين (18 عاما)، كما اقتحمت قوات الاحتلال، قرية عقربا جنوب نابلس، ولم يبلغ عن اعتقالات.

أما بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عيسى خضر عبد الله (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة البالوع في بلدة الخضر جنوبا، وفتشته، كما اعتقلت الشابين محمد عوض عطا الله (20 عاما)، وأيوب سميح محمد (18 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما في قرية حرملة شرق بيت لحم، وتفتيشهما.

وفي جنين: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم جنين، ونشرت قناصتها على عدد من اسطح المنازل، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم، كما اعتقلت الشاب أُسيد تركمان، بعد أن داهمت منزل ذويه، وسط إندلاع مواجهات، والشاب ورّاد محمد سمودي، بعد اقتحامها بلدة اليامون ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية زبوبا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبث بمحتوياتها، عرف من أصحابها: محمود سعيد جرادات ونجله ساهر، وقيس محمد خميس غزيِّل، وسامر محمد جرادات.

وفي سلفيت: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رافات غرب سلفيت، واعتقلت الشاب عدي رضوان عياش بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين