المعتقلان "عواودة" و"ريان" يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري

يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) ورائد ريان (27 عاما) إضرابهما المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الأسير عواودة من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ77، بينما يواصل الأسير ريان من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس إضرابه لليوم الـ41.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حذرت من تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام ريان، فيما قرّر أسرى سجن "عوفر"، إرجاع وجبات الطعام، مطلع الأسبوع الجاري، إسنادا للمعتقلين المضربين.

وأوضحت الهيئة في بيان سابق، أن الأسير ريان يعاني من آلام في الرأس والمفاصل ومشاكل في المعدة وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك، ورغم خطورة وضعه الصحي إلا أنه ما يزال محتجزا بزنزانة مغلقة تماما داخل معتقل عوفر، كانت قد خصصت لمرضى كورونا سابقا، واحتجاجا على ذلك قام الأسير ريان بكسر مربع الزجاج من أجل تهويتها إلا أن إدارة السجن قامت بإعادة تركيبه.

فيما يواصل الأسير عواودة معركة الأمعاء الخاوية، وسط تدهور حاد على حالته الصحية، وتحتجزه سلطات الاحتلال داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة"، ويعاني من أوجاع في الصدر، وحالات تقيؤ، ونقص كبير في كمية السوائل، وعدم وضوح في الرؤية، وإرهاق شديد، إضافة لعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس، ولا يستطيع التحرك إلا من خلال كرسي متحرك، ويرفض الحصول على المحاليل أو أية مدعمات.

وحملت هيئة الأسرى، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسيرين المضربين عواودة وريان، ودعت كافة المؤسسات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها والتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراحهما.

يذكر أن عواودة اعتقل في تاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002، وهذا الاعتقال الخامس، بينها ثلاثة اعتقالات إدارية، وهو متزوج وأب لأربعة بنات، ونتيجة لاعتقالاته المتكررة، لم يتمكن من استكمال تعليمه، (تخصص علم اقتصاد).

واعتقلت قوات الاحتلال ريان في الثالث من تشرين الثاني 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين