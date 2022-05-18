بعد اعتقال الاحتلال لكوادرها الكتلة الإسلامية في بيرزيت تُعقب

عقبت الكتلة الإسلامية في بيرزيت، على اعتقال قوة خاصة إسرائيلية لعدد من كوادرها، عشية الانتخابات الطلابية.

وقالت الكتلة في بيان صحفي، وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، "إن اعتقال أبطال الكتلة الإسلامية لن يفت في عضدها ولن ينال من عنفوان الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، ونقولها بكل ما فينا من عزيمة وإصرار لضباط مخابرات الاحتلال "يا نافخاً على الشمس يوماً لتطفئها خارت قواك وما يدري بك القمر".

وأضافت الكتلة في بيانها:"معركتنا مع الاحتلال مفتوحة حتى تحقيق النصر والحرية والعودة، وقد أثبت طلاب بيرزيت وأبناء الكتلة الإسلامية في كل مرة أنهم على قدر التحدي، وطالما أفشل طلبة بيرزيت مخططات الاحتلال بوعيهم وثباتهم ووحدتهم والتفافهم حول الحركة الطلابية".

وتابعت:"الاحتلال باعتقاله إخواننا قادة وكوادر الكتلة الإسلامية إنما يهدف لترهيب جموع الطلبة وضرب العملية الانتخابية في جامعة الشهداء، وعليه فإننا في الكتلة الإسلامية ندعو جماهير طلبة جامعة بيرزيت لأوسع مشاركة في العملية الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم لاختيار مجلس الطلبة القادم، وإن أبناء وبنات الكتلة الإسلامية سيكونون بإذن الله غدا في استقبال جموع الطلبة المصوتين أمام مراكز الاقتراع".

وختمت بالقول:"نقول كما قال قادة الكتلة الإسلامية وكوادرها في كل تحدٍ مع الاحتلال وأعوانه ازرعوا الخوف تحصدوا التحدي".

المصدر / فلسطين أون لاين