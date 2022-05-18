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قوات الاحتلال تقتحم جنين وتشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

18 مايو 2022 . الساعة 02:49 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء، حملة اقتحامات في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، وخاصة في مدينة جنين، بعد اقتحامها بلدة يعبد، وعُرف من المعتقلين:

1-الشاب ثائر ابو الرب -مسلية

2-حسن ملحم-قلقيلية

3-شريف النيص -قلقيلية

4-محسن حردان -قلقيلية

5-جمال داوود -قلقيلية

6-لؤي فريج ابو العبد -قلقيلية

7-حسن طارق كبها -برطعة

8-وسام ابراهيم سالم كبها -برطعة

9-الشيخ بسام ابو عكر -مخيم عايدة

10-الاسير المحرر مصطفى قنيص -مخيم عايدة

11-الشاب علام الراعي -البلدة القديمة نابلس

12-الشاب محمد تايه -مخيم الفارعة

13-اسامة بريه-مخيم الفارعة

كما، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد في جنين واعتقلت ثائر جرادات، وتبحث عن أمير جرادات في منازل مجاورة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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